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Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Έχω ένα θέμα, έπαθα ένα σοκ και έκλεισε η φωνή μου

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THESTIVAL TEAM

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Στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη φωνή της αναφέρθηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, εξηγώντας πως μετά από ένα απρόοπτο που την αναστάτωσε, έκλεισε η φωνή της.

Η σεφ μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» κατά τη διάρκεια της μαγειρικής της στήλης, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και λίγο καιρό με τη φωνή της. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που συνέβη στις αρχές του Αυγούστου και, όπως αποκάλυψε, την επηρέασε έντονα.

Αρχικά, η σεφ σχολίασε με χιούμορ την αλλαγή στη χροιά της, λέγοντας: «Είναι σέξι κι όποιος αντέξει! Θα κάνουμε μαγείρεμα ASMR». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε πιο αναλυτικά στο τι είχε συμβεί, εξηγώντας ότι ένα έντονο σοκ ήταν, όπως είπε, η αφορμή για να αλλάξει τη φωνή της. «Έχω ένα θέμα. Αρχές Αυγούστου έπαθα ένα σοκ. Με το σοκ αυτό έκλεισε η φωνή μου. Άλλες φορές βγάζω ψυχοσωματικά στα χέρια μου, στα πόδια μου. Δεν είναι από κρύωμα, μακάρι να ήταν, θα μου είχε περάσει. Θα περάσει σιγά σιγά, όλα περνάνε», είπε η ίδια.

Δείτε το βίντεο

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

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