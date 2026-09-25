MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χανιά: Αποζημίωση 60.000 ευρώ στον 71χρονο που πήγε τέσσερα χρόνια φυλακή για βιασμό 19χρονου και δικαιώθηκε

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά επιδίκασε αποζημίωση στον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης κακοποίησης 19χρονου, για το διάστημα των περίπου τεσσάρων ετών που παρέμεινε κρατούμενος, από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2021 έως την οριστική απαλλαγή του τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την καταβολή 40 ευρώ για κάθε ημέρα κράτησης, μετά την ανατροπή της υπόθεσης στο Εφετείο.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φέρεται να είχε η νέα ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις ή ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί βιασμών του 19χρονου ΑμεΑ, σε αντίθεση με την αρχική έκθεση του ιατροδικαστή Χανίων.

Η νέα εξέταση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο παρουσία ιατροδικαστών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τεχνικών συμβούλων των δύο πλευρών. Ο ιατροδικαστής Χανίων, το πόρισμα του οποίου αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση, είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας, ωστόσο δεν παρέστη λόγω νόσησης από Covid.

Τον περασμένο Ιούλιο έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνεται μεταξύ των οκτώ περιπτώσεων για τις οποίες ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη.

Παράλληλα, η δικηγόρος του βασικού κατηγορούμενου, Βάσω Πανταζή, ανέφερε στο zarpanews.gr ότι ο εντολέας της προτίθεται να κινηθεί νομικά, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μετά τις νέες εξελίξεις.

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Χούθι: Επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Ριάντ και εγκαταστάσεις της Aramco στη Γιανμπού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Κυπριακό και Τεχνητή Νοημοσύνη τα βασικά σημεία της ομιλίας Μητσοτάκη τα ξημερώματα της Παρασκευής στον ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Λατινοπούλου κατά Βελόπουλου: “Πουλούσε μαντζούνια για την άνοια και δεν είναι φυλακή”

ΣΧΕΣΕΙΣ 12 ώρες πριν

Το Νο1 λάθος που κάνεις όταν οι άλλοι “κατεβάζουν ρολά” μετά από καβγά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Επιστροφή ενοικίου: Έως 1.600 ευρώ για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς – Ξεκινά η διαδικασία

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ιταλία: Πλαφόν 30% στους ξένους μαθητές και απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία