Χανιά: Αποζημίωση 60.000 ευρώ στον 71χρονο που πήγε τέσσερα χρόνια φυλακή για βιασμό 19χρονου και δικαιώθηκε

Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά επιδίκασε αποζημίωση στον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης κακοποίησης 19χρονου, για το διάστημα των περίπου τεσσάρων ετών που παρέμεινε κρατούμενος, από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2021 έως την οριστική απαλλαγή του τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την καταβολή 40 ευρώ για κάθε ημέρα κράτησης, μετά την ανατροπή της υπόθεσης στο Εφετείο.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φέρεται να είχε η νέα ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις ή ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί βιασμών του 19χρονου ΑμεΑ, σε αντίθεση με την αρχική έκθεση του ιατροδικαστή Χανίων.

Η νέα εξέταση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο παρουσία ιατροδικαστών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τεχνικών συμβούλων των δύο πλευρών. Ο ιατροδικαστής Χανίων, το πόρισμα του οποίου αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση, είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας, ωστόσο δεν παρέστη λόγω νόσησης από Covid.

Τον περασμένο Ιούλιο έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνεται μεταξύ των οκτώ περιπτώσεων για τις οποίες ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη.

Παράλληλα, η δικηγόρος του βασικού κατηγορούμενου, Βάσω Πανταζή, ανέφερε στο zarpanews.gr ότι ο εντολέας της προτίθεται να κινηθεί νομικά, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μετά τις νέες εξελίξεις.