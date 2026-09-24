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Επίσημο: Ο Κώστας Γεωργιάδης αναλαμβάνει τον Πανσερραϊκό με στόχο την άνοδο

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Μετά την αποχώρηση του Αλέκου Βοσνιάδη, ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος προπονητή του Πανθρακικού, Κώστα Γεωργιάδη.

Ο 46χρονος τεχνικός μετακομίζει στην ομάδα των Σερρών μαζί με τους συνεργάτες του, τον Πάρη Λεωνιδάκη και τον Γιώργο Σβύνο, με μοναδικό στόχο την επιστροφή του Πανσερραϊκού στην Stoiximan Super League.

Τα “λιοντάρια”, έπειτα από τρεις αγωνιστικές στη Superbet League 2, βρίσκονται στη 10η θέση της βαθμολογίας, έχοντας, μόλις, μια νίκη, ενώ μετρούν και δύο ήττες.

Ο Κώστας Γεωργιάδης θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο του Πανσερραϊκού στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β’ (27/09).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Κώστας Γεωργιάδης είναι γεννημένος στις 17/01/1980, με καταγωγή από την Βαμβακιά Σερρών. Είναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO και απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ.

Έχει εργαστεί σε Αγροτικό Αστέρα, Απόλλωνα Πόντου, Π.Ο. Τρίγλιας, Βέροια, Ηρακλή, Πανιώνιο(με τον οποίον κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής), Καμπανιακό, ΝΠΣ Βόλο, Νίκη Βόλου και Πανθρακικό, ενώ έχει αναδειχθεί δύο φορές ως κορυφαίος προπονητής στην Super League 2.

Στο τεχνικό τιμ του Πανσερραϊκού προστίθενται και οι συνεργάτες του, Πάρης Λεωνιδάκης και Γιώργος Σβύνος.

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια των λιονταριών και καλή επιτυχία».

Πανσερραϊκός

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