Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας – Δείτε φωτογραφίες

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:20 το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες από το σημείο, πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό.

Δείτε εικόνες: