Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας – Δείτε φωτογραφίες
Intime
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Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:20 το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων.
Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες από το σημείο, πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό.
Δείτε εικόνες: