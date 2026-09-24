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Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας – Δείτε φωτογραφίες

Intime
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Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:20 το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες από το σημείο, πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό.

Δείτε εικόνες:

Ιωάννινα Φωτιά

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