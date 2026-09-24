MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Νέα κακοκαιρία έρχεται από αύριο – Οι περιοχές όπου θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει περιοχές της χώρας από αύριο Παρασκευή, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη στο Open, πρώτα θα επηρεαστούν τα βορειοδυτικά και στη συνέχεια, προς το απόγευμα και τη νύχτα, τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα. «Θα συναντήσουμε βροχές που τοπικά θα είναι ισχυρές, θα συνοδεύονται από καταιγίδες με αυξημένο τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια κυρίως μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά παραθαλάσσια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας».

«Το Σάββατο θα επεκταθούν τα φαινόμενα κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια. Η Πελοπόννησος εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια κυρίως στα δυτικά και νότια που βλέπουν σε θαλάσσιες εκτάσεις. Πολλή βροχή αναμένεται και γύρω γύρω από τη Θεσσαλία. Θα βρέξει αρκετά και στον νομό Αττικής, μπορεί να έχουμε και ένα πέρασμα από καταιγίδες κοντά στο απόγευμα», πρόσθεσε και ανέφερε ότι την Κυριακή το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπίζεται στα ανατολικά τμήματα.

Κακοκαιρία Κλέαρχος Μαρουσάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη – Τι συνέβη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εργασίες επισκευής- ανόρθωσης φρεατίου σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από την ΠΚΜ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 17 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνελήφθη διακινητής στο Κιλκίς – Μετέφερε σε όχημα συνολικά έξι μετανάστες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Σε αναμονή οι πραγματογνωμοσύνες για τα κτήρια στην Κυψέλη – Ταχιάος: Επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι στα κτήρια όπου θα διέλθει ο μετροπόντικας

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου για Λάμπρο Κωνσταντάρα: “Επόμενη ερώτηση, εγώ έχω μάθει να παίζω ομαδικά”