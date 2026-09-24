Νέα κακοκαιρία έρχεται από αύριο – Οι περιοχές όπου θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει περιοχές της χώρας από αύριο Παρασκευή, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη στο Open, πρώτα θα επηρεαστούν τα βορειοδυτικά και στη συνέχεια, προς το απόγευμα και τη νύχτα, τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα. «Θα συναντήσουμε βροχές που τοπικά θα είναι ισχυρές, θα συνοδεύονται από καταιγίδες με αυξημένο τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια κυρίως μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά παραθαλάσσια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας».

«Το Σάββατο θα επεκταθούν τα φαινόμενα κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια. Η Πελοπόννησος εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια κυρίως στα δυτικά και νότια που βλέπουν σε θαλάσσιες εκτάσεις. Πολλή βροχή αναμένεται και γύρω γύρω από τη Θεσσαλία. Θα βρέξει αρκετά και στον νομό Αττικής, μπορεί να έχουμε και ένα πέρασμα από καταιγίδες κοντά στο απόγευμα», πρόσθεσε και ανέφερε ότι την Κυριακή το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπίζεται στα ανατολικά τμήματα.