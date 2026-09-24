Εννέα νεκροί σε ναυτική άσκηση λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στο Καζακστάν

Τουλάχιστον εννέα στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού του Καζακστάν στην Κασπία Θάλασσα, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των μετεωρολογικών συνθηκών», ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 19 στρατιωτικοί παρασύρθηκαν στα ανοιχτά. Οι εννέα από αυτούς σκοτώθηκαν» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τρία άτομα και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων επτά.

Το υπουργείο Άμυνας έκανε λόγω για «επιδείνωση των καιρικών συνθηκών» και για «σφοδρούς ανέμους» στην περιοχή.

В Казахстане во время учений 19 военнослужащих унесло в Каспийское море



Девять из них погибли, троих удалось спасти. Поиски остальных продолжаются. Министерство обороны Казахстана выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что им будет оказана помощь. pic.twitter.com/c734AxA39B — UZ24 (@uz24ru) September 24, 2026

Η γενική εισαγγελία του Καζακστάν ξεκίνησε έρευνα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στα ανοιχτά της περιοχής Μανγκουιστάου. Ο υπουργός Άμυνας, Ντάουρεν Κοσάνοφ, έσπευσε στην πρωτεύουσα αυτής της περιφέρειας, την Ακτάου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ ανέθεσε σε μια κυβερνητική επιτροπή «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων.

Στην άσκηση «Άμυνα της Κασπίας 2026» συμμετείχαν το Πολεμικό Ναυτικό του Καζακστάν, μονάδες της ακτοφυλακής αλλά και η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με το υπουργείο.