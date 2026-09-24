Αγγελική Ηλιάδη για εμβόλια κατά του κορονοϊού: “Εχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκη, ζούμε σε περίεργες εποχές”

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Αγγελική Ηλιάδη ξέσπασε για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένη από τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάλεσε τους ακόλουθούς της να αντιδράσουν, τονίζοντας την ανάγκη να προστατευτούν τα παιδιά και το μέλλον τους.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε, η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε: «Έτσι είναι παιδιά δυστυχώς, δε θα ξεχάσω που λυσσάγανε τότε γιατί ενδιαφερόντουσαν πολύ για την υγεία μας, να κάνουμε τα εμβόλια. Και τα λέγαμε…

Να λοιπόν που έφτασε η στιγμή να το παραδεχτούν και δημόσια. ‘Εχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκη. Ό,τι λέει το κράτος θα πρέπει να πιστεύετε ακριβώς το αντίθετο» ανέφερε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θεός φυλάξοι και τι μας ετοιμάζουν ακόμα. Τουλάχιστον να κάνουμε κάτι. Πότε θα έρθει η στιγμή που θα επαναστατήσουμε…Εγώ παρακαλουθώ πάρα πολύ τα γεγονότα που γίνονται ανά τον κόσμο. Κοιτάξτε παιδιά λίγο τι γίνεται δεξιά και αριστερά, ζούμε σε περίεργες εποχές. Τουλάχιστον να φροντίσουμε τα παιδιά μας να βρούνε κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς, Για τα παιδιά μας, που, σε τι κόσμο; Αυτός είναι εφιάλτης που ζούμε. Από όλες τις απόψεις».

Προ μηνών, η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον μάνατζερ Χρήστο Παπαμήτρου. Στην ανακοίνωσή της, είχε κάνει λόγο για γεγονότα και συμπεριφορές του πρώην συνεργάτη της, που «ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού».