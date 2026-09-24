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Αγρίνιο: 13χρονος κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση συνομήλικης συμμαθήτριάς του – Αρνείται την κατηγορία

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THESTIVAL TEAM

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Μια ανατριχιαστική υπόθεση ερευνούν οι Αρχές στο Αγρίνιο, μετά την καταγγελία σε βάρος 13χρονου για γενετήσιες πράξεις σε βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς του.

Σε βάρος του 13χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ενώ μετά την απολογία του στις δικαστικές Αρχές αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση στην οποία σύμφωνα με το dete.gr, εμπλέκεται και ακόμη ένας 13χρονος, άρχισε να διερευνάται μετά την καταγγελία της μητέρας της 13χρονης.

Ο ανήλικος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Την βίασε 2 φορές σε χώρο κοντά στο σχολείο τους

Σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας, ο 13χρονος φέρεται να προχώρησε δύο φορές, μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της συνομήλικης συμμαθήτριάς του παρά τη θέλησή της, σε χώρο κοντά στο σχολείο τους. Μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Αρνείται την κατηγορία ο 13χρονος

Από την πλευρά της υπεράσπισης επισημαίνεται ότι ο ανήλικος αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων πλευρών.

Αγρίνιο

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