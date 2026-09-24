MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία, στην περιοχή Σανλιούρφα το επίκεντρο – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) ανακοίνωσε ότι στις 10:40 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών, με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Μετά τον σεισμό πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Σεισμός Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Στη “μάχη” του Nations League η Εθνική Ελλάδος, αντιμετωπίζει σήμερα την Σερβία – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Γεωργιάδης για τα “νανογιλέκα”: Ήταν ξεκάθαρα λάθος που τα έδειξα τότε, αλλά κάπου ώπα

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Νίκος Μωραΐτης: “Ο Χατζηγιάννης αντιμετωπιζόταν σαν αρρώστια που θα περάσει σε 6 μήνες” – Το σχόλιο για τον Νότη Σφακιανάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: “Αναβαθμίζουμε αποτελεσματικά όλες τις υποδομές έρευνας και καινοτομίας”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη για εμβόλια κατά του κορονοϊού: “Εχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκη, ζούμε σε περίεργες εποχές”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ρόδος: Γκαφατζής διαρρήκτης ξέχασε τα χρήματα αλλά πήρε το σάντουιτς – Δείτε βίντεο