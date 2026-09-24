Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία, στην περιοχή Σανλιούρφα το επίκεντρο – Δείτε βίντεο
Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) ανακοίνωσε ότι στις 10:40 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών, με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.
Μετά τον σεισμό πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.
#CANLI – Diyarbakır'da hissedilen bir deprem oldu https://t.co/Qk8CcU27Y0— Habertürk TV (@HaberturkTV) September 24, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ.
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanede bulunan vatandaşlar kendilerini dışarı attılar.#şanlıurfa #karaköprü #deprem pic.twitter.com/gbmnK21Y61— İzlek Haber (@izlekhaber) September 24, 2026
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 26 sec ago in #Türkiye. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 24, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/YSydR8gZIu
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