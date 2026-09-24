Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία, στην περιοχή Σανλιούρφα το επίκεντρο – Δείτε βίντεο

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) ανακοίνωσε ότι στις 10:40 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών, με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Μετά τον σεισμό πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί ανακοίνωσε το μέγεθος του σεισμού 5,8 βαθμούς, ωστόσο το AFAD κάνει λόγο για 5,4 βαθμούς.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanede bulunan vatandaşlar kendilerini dışarı attılar.#şanlıurfa #karaköprü #deprem pic.twitter.com/gbmnK21Y61 — İzlek Haber (@izlekhaber) September 24, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.