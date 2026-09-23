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Φλόριντα: Γυναίκα κατηγορείται ότι έκανε σεξ με τον σκύλο της – Το βίντεο που έδωσε ο σύζυγος στην αστυνομία

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THESTIVAL TEAM

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Σάλο έχει προκαλέσει στη Φλόριντα και όχι μόνο η υπόθεση μιας 38χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με σκύλο﻿.

Φίλοι της, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η Μάλια Νούμερντορ έπεσε θύμα σκευωρίας από τον εν διαστάσει σύζυγό της, τον οποίο χαρακτηρίζουν εκδικητικό. Η 38χρονη συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου, αφού ο σύζυγός της, Έρικ Νούμερντορ, δημοσιοποίησε στο Facebook σοβαρές καταγγελίες εναντίον της, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει βίντεο και φωτογραφίες που αποδεικνύουν όσα καταγγέλλει.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με την αναφορά σύλληψης του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Σάρλοτ, ο Έρικ είχε εγκαταστήσει δύο κάμερες ασφαλείας στο σπίτι, καθώς προσπαθούσε να εντοπίσει ποιος έκλεβε χρήματα από ένα βάζο με κέρματα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι όλοι όσοι ζούσαν στο σπίτι γνώριζαν για την ύπαρξη των καμερών.

Όταν εξέταζε το υλικό από κάμερα που βρισκόταν σε υπνοδωμάτιο, φέρεται να εντόπισε βίντεο στο οποίο η Μάλια εμφανιζόταν να εκτελεί σεξουαλικές πράξεις με τον οικογενειακό σκύλο, τον Ρέιντζερ.

Ο Έρικ παρέδωσε το βίντεο στους αστυνομικούς και τους έδωσε πρόσβαση στον φορητό υπολογιστή όπου ήταν αποθηκευμένο. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι το υλικό «παρείχε ανεξάρτητη πηγή επιβεβαίωσης, πέρα από τις δηλώσεις του Έρικ».

Η κατάθεση της 38χρονης

Στις 15 Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί ανέκριναν τη Μάλια, η οποία, σύμφωνα με την αναφορά, φαινόταν να βρίσκεται υπό επήρεια και παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ναρκωτικά ή αλκοόλ.

Όταν ρωτήθηκε για την εγγύτητα του σκύλου στα γεννητικά της όργανα, αρνήθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική πράξη και υποστήριξε ότι απλώς ξάπλωνε και χάιδευε τον ηλικιωμένο σκύλο της κοντά στο κρεβάτι του.

«Όταν της ζητήθηκε να διευκρινίσει τη σωματική της θέση και τη θέση του σκύλου ανάμεσα στα πόδια της, η Νούμερντορ δεν ήταν σε θέση να δώσει κάποια συνεκτική ή σταθερή εξήγηση», ανέφεραν οι αστυνομικοί.

Η Μάλια και ο Έρικ είχαν παντρευτεί το 2023, ενώ φωτογραφίες τους μαζί με τα δύο παιδιά της οικογένειας εξακολουθούν να υπάρχουν στο προφίλ της στο Facebook.

Η 38χρονη κρατήθηκε στη φυλακή της Κομητείας Σάρλοτ μετά τη σύλληψή της, όμως έκτοτε αφέθηκε ελεύθερη.

«Η ζωή της οικογένειας έχει ανατραπεί»

Μετά τη σύλληψή της, φίλοι της 38χρονης δημιούργησαν διαδικτυακό έρανο για την κάλυψη των νομικών εξόδων της. Στην έκκληση αναφέρεται ότι η Μάλια και οι δύο γιοι της «έχουν δει τη ζωή τους να ανατρέπεται» εξαιτίας μιας «επώδυνης και δύσκολης κατάστασης» που αφορά τον εν διαστάσει σύζυγό της και καταγγελίες τις οποίες εκείνη επιμένει ότι είναι ψευδείς.

Σύμφωνα με την ίδια έκκληση, η οικογένεια έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι της, ενώ η 38χρονη αντιμετωπίζει σημαντικά δικαστικά έξοδα. Η Μάλια μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι και δεν έχει εν ζωή γονείς, με αποτέλεσμα να στηρίζεται πλέον στους στενούς της φίλους, μεταδίδει η New York Post.

«Η Μάλια βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες και χρειάζεται έμπειρη νομική εκπροσώπηση, ώστε να έχει την ευκαιρία να τις αντιμετωπίσει πλήρως μέσω της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας», αναφέρει ο έρανος.

Φλόριντα

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