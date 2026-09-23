Χαρακόπουλος: Να καταλήξουμε σε κοινό πόρισμα – οδοδείκτη για τον πρωτογενή τομέα

«Έχουμε μπροστά μας την κατάθεση σε λίγες μέρες του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κοινές προτάσεις που θα αποτελέσουν έναν οδοδείκτη για το αύριο, που θα δεσμεύει τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως από ποιον πολιτικό χώρο προέρχονται αυτές, με μία εθνική στρατηγική σε βάθος χρόνου στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας της ΚO της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος

Παράλληλα, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στη Γιορτή Φιστικιού, στη Νέα Λεύκη, επισήμανε τη δυναμική της καλλιέργειας του φιστικιού και τη συμβολή της στο αγροτικό εισόδημα, καθώς, όπως είπε, «αν οι δενδροκαλλιέργειες είναι μία απάντηση στη χρόνια παθογένεια του πρωτογενούς μας τομέα, που είναι ο μικρός κλήρος, αναμφίβολα τα φιστίκια είναι από τις πλέον δυναμικές καλλιέργειες».

Επίσης, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη ιστορία της Νέας Λεύκης, «ένα χωριό που ίδρυσαν πρόσφυγες που ήρθαν από την Ανατολική Ρωμυλία», και στα παραδοσιακά τραγούδια της εκδήλωσης που, όπως είπε, «μας υπενθυμίζουν το μέγεθος του μείζονος ελληνισμού. Η Ελλάδα και ο ελληνισμός δεν περιορίζονται στα στενά ελλαδικά όρια του νεοελληνικού κράτους. Υπήρχε ένας ελληνικός κόσμος με μια ακτινοβολία πολιτισμού ευρύτερη. Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτόν τον πολιτισμό και πρέπει να τον μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στις νεότερες γενιές».