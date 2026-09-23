Κατερίνα Καραβάτου για την απάτη σε βάρος της μητέρας της: “Της είπαν ότι έχω πάθει ατύχημα, έκανε πολύ καιρό να ξεπεράσει το σοκ”

Συζήτηση για τις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων από επιτήδειους άνοιξαν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος στο τραπέζι του “Στούντιο 4” το απόγευμα της Τετάρτης (23/9/2026).

Οι δύο παρουσιαστές, μαζί με τον δημοσιογράφο τεχνολογίας, Τίμο Κουρεμένο, ανέπτυξαν τους τρόπους με τους οποίους οι απατεώνες προσεγγίζουν τα θύματα, αποσπώντας τους δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Μία παρόμοια εμπειρία της μητέρας της μοιράστηκε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Εμένα το είχαν κάνει αυτό στη μητέρα μου και της είπαν ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο», ανέφερε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ και συμπλήρωσε:

«Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή, μετά τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων, θυμήθηκε ότι μόλις με είχε βάλει στο πλοίο από τα Χανιά για την Αθήνα».

«Ξέρεις ότι έκανε πολύ καιρό η γυναίκα για να το ξεπεράσει αυτό το σοκ; Παρ’ όλο που είχε την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να το αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σοβαρό», κατέληξε στην ιστορία της η Κατερίνα Καραβάτου, που είχε ευτυχώς αίσιο τέλος για τη μητέρα της.