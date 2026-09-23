Mητσοτάκης: Παραμένουμε πυλώνας σταθερότητας σε μία περιοχή με προβλήματα

Σε εκδήλωση ομογενών στις ΗΠΑ, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα και τον ρόλο της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε πως τα τελευταία επτά χρόνια ενδυναμώθηκε σημαντικά η χώρα. Δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία, «δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν».

Ο πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων πως: Είμαι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Από το 1970, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά.

Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.

Επίσης ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεμνότητα γιατί η κυβέρνηση διεκδικεί μια επόμενη εκλογή και όχι μια τρίτη θητεία όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση:

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ο ίδιος σε τρίτη θητεία, ήταν κάτι που ακούστηκε στην αίθουσα. Ο ίδιος διευκρίνισε σχετικά με αυτό: «Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό».

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του.

Και όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και κοιτάζω το ιστορικό των επιτευγμάτων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να πούμε: ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Και αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια».