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Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του – Το έσκασε με μηχανάκι

Περιπολικό αστυνομίας
Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Νέα επίθεση, αυτή τη φορά στην περιοχή Κλάους της Πάτρας, δέχθηκε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της.

Η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε κτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με μηχανάκι και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πάτρα

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