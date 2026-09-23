Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του – Το έσκασε με μηχανάκι
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Νέα επίθεση, αυτή τη φορά στην περιοχή Κλάους της Πάτρας, δέχθηκε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της.
Η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε κτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με μηχανάκι και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
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