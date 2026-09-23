Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του – Το έσκασε με μηχανάκι

Νέα επίθεση, αυτή τη φορά στην περιοχή Κλάους της Πάτρας, δέχθηκε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της.

Η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε κτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με μηχανάκι και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.