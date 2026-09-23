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Γαλλία: 90χρονος σκότωσε με κυνηγετικό όπλο ηλικιωμένο ζευγάρι γειτόνων του

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Γαλλία με έναν ηλικιωμένο 90 ετών να κρατείται για τους φόνους δύο γειτόνων του, καθώς τους πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη Λαγκόρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το βράδυ της Τρίτης (22.09.2026). Η εισαγγελία του Πω επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι ο 90χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τους «φόνους δύο ανθρώπων», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα θύματα.

Νεκροί είναι ένας 85χρονος και η 82χρονη σύζυγός του, με τους οποίους ο 90χρονος είχε για χρόνια προστριβές για θέματα γειτονίας.

Ο ηλικιωμένος άνοιξε πυρ χθες γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος) εναντίον των δύο γειτόνων τους, οι οποίοι πέθαναν επιτόπου, διευκρίνισε στο AFP η πηγή αυτή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 90χρονος άρπαξε το όπλο του αφού ο γείτονάς του του πέταξε μια πέτρα.

Ο ενενηντάχρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση από τους αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν από άλλους γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Γαλλία

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