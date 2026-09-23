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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νίκαια: “Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα, νομίζω ότι ο άνδρας είχε μαχαίρι”, είπε γείτονας για την ομηρία

Intime
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«Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα», τόνισε ένας γείτονας σχετικά με το περιστατικό ομηρίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στην οδό Σοφοκλέους 20 στη Νίκαια.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. Η 44χρονη γυναίκα κατάφερε τελικά να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στο διαμέρισμα, όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της, τον οποίο στη συνέχεια συνέλαβαν.

Όπως ανέφερε ένας γείτονας της περιοχής, «και οι δύο παίρνουν ψυχοφάρμακα, ενώ μένουν μαζί εδώ και χρόνια». Σχετικά με το συμβάν σήμερα δήλωσε πως ο 49χρονος και η 44χρονη «τσακώθηκαν, ακούστηκαν ουρλιαχτά και οι γείτονες πήραν τηλέφωνο τις Αρχές».

Επεσήμανε, ακόμη, πως ο 49χρονος την απείλησε και τη κλείδωσε στο σπίτι, ενώ πρόσθεσε πως ο άνδρας ενδέχεται να ήταν οπλισμένος με μαχαίρι.

Σημειώνεται ότι η κινητοποίηση της Αστυνομίας είχε ξεκινήσει μετά από πληροφορίες για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον 49χρονο να φέρεται να κρατούσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι και να μην της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ είχε δηλώσει ότι ήταν οπλισμένος.

Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ είχε ζητηθεί και η συνδρομή διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου το περιστατικό να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια.

Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης, η Τροχαία είχε προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, διακόπτοντας την κίνηση προς τη Σοφοκλέους.

Νίκαια

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