Θάνατος Μαζωνάκη: Αποφυλάκιση με βραχιολάκι θα ζητήσει ο γιατρός – “Δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλου προσώπου” είπε η Κ. Δημογλίδου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων να θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης.

Χθες κατέθεσε ενώπιον του 32ου ανακριτή η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε τον χώρο. Η ίδια είχε καταθέσει ήδη δύο φορές προανακριτικά στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της στον ανακριτή η 28χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο περίπου στις 15:30. Όπως φέρεται να κατέθεσε, την ίδια ώρα είχε προσέλθει στο ιατρείο ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ενώ ο γιατρός βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ και ξεκουραζόταν.

Κατά την ίδια κατάθεση, ο ασθενής παρέμεινε στο ιατρείο έως τις 16:10, ενώ στις 16:06 φέρεται να πραγματοποιήθηκε συνταγογράφηση, έγγραφο το οποίο είχε παρουσιάσει και ο κατηγορούμενος γιατρός κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ισχυρισμός της γραμματέως σχετικά με την κλήση στο ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει προανακριτικά στις Αρχές, η ίδια ήταν το πρόσωπο που κάλεσε το ΕΚΑΒ, τόσο από το κινητό της τηλέφωνο όσο και από το σταθερό του ιατρείου.

Την ίδια ώρα, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους εργαζομένους του ιατρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προκύψει αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, αλλά και σχετικά με την παρουσία του γιατρού στον χώρο.

Κρίσιμο αναμένεται να είναι και το αποτέλεσμα της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών. Τα στοιχεία που θα προκύψουν αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις επικοινωνίες της ιατρού που βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων με τον υπνοθεραπευτή, καθώς και στις επικοινωνίες με άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

«Δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλου προσώπου» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews Radio 105.8.



Όπως υπογράμμισε «από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, εννοώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρήτου που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο, είτε παρείχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορουμένου, είτε με ψευδή στοιχεία που μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση».

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται, επίσης, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Σε ό,τι αφορά τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, η υπεράσπισή τους έχει τη δυνατότητα έως την Παρασκευή να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής μόνο ο 58χρονος γιατρός φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αποφυλάκισή του και την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).