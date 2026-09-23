Παρέμβαση Αγγελούδη για το Επταπύργιο – Ζητά να εξαιρεθεί από τον κατάλογο των μνημείων που παραχωρούνται για γαστρονομικές εκδηλώσεις

Την εξαίρεση του Επταπυργίου από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων ζητά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Σε επιστολή που απέστειλε χθες Τρίτη 22/9/2026, προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι το Επταπύργιο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου, αλλά και έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για την πόλη και τη χώρα. «Το συγκρότημα του Γεντί Κουλέ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης, καθώς για δεκαετίες λειτούργησε ως φυλακή και συνδέθηκε με γεγονότα, πρόσωπα και μνήμες που αποτελούν μέρος της συλλογικής ιστορικής μνήμης» τονίζεται μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το δήμο, στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναγνωρίζει την ανάγκη τα μνημεία να παραμένουν ζωντανοί και προσβάσιμοι χώροι πολιτισμού, φιλοξενώντας συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Στέλιος Αγγελούδης, στην περίπτωση του Επταπυργίου ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ως τόπου μαρτυρικής ιστορικής μνήμης επιβάλλει διαφορετική αντιμετώπιση. Για τον λόγο αυτό ζητά από την ΕΦΑΠΟΘ να εισηγηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την επανεξέταση της ένταξης του μνημείου στον σχετικό κατάλογο. «Πρέπει να διασφαλιστεί πως οι χρήσεις του συγκεκριμένου μνημείου θα υπηρετούν αποκλειστικά την ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής του αξίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής προς την ΕΦΑΠΟΘ:

Προς την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΕΦ.Α.ΠΟ.Θ.

Αξιότιμη κυρία Πρωτοψάλτη,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας το ενδεχόμενο επανεξέτασης της ένταξης του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα παραχώρησης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων για τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων.

Το Επταπύργιο δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό μνημείο της βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου. Αποτελεί έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη χώρα.

Το συγκρότημα του Γεντί Κουλέ συνδέεται άρρηκτα με τη νεότερη ιστορία της πόλης, καθώς για δεκαετίες λειτούργησε ως φυλακή και συνδέθηκε με γεγονότα, πρόσωπα και μνήμες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ιστορικής μνήμης.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη τα μνημεία να παραμένουν ζωντανοί και προσβάσιμοι χώροι πολιτισμού, με τη φιλοξενία πολιτιστικών δράσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι οποίες αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και ενισχύουν τη σχέση της κοινωνίας με αυτή.

Υπενθυμίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη διοργάνωση της «Λατρευτικής Εβδομάδας», όπου ιστορικοί βυζαντινοί Ιεροί Ναοί και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς φιλοξενούν κορυφαίους σολίστ, χορωδίες, ψάλτες και μουσικά σύνολα, που προσφέρουν στο κοινό μια βιωματική και κατανυκτική εμπειρία.

Ακόμη, στο πλαίσιο του Soloist Festival σε τοπόσημα της πόλης όπως η Ροτόντα, το Ανάκτορο του Γαλέριου, το Ωδείο της Αρχαίας Αγοράς φιλοξενούνται πολιτιστικές δράσεις που συνομιλούν με την ιστορικότητα των χώρων και προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους θεατές.

Ιδιαίτερα, όμως, στην περίπτωση του Επταπυργίου, ο μοναδικός χαρακτήρας του ως τόπου μαρτυρικής ιστορικής μνήμης επιβάλλει μια διαφορετική αντιμετώπιση.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε να εισηγηθείτε στο ΚΑΣ την επανεξέταση της ένταξης του Επταπυργίου στον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές εκδηλώσεις.

Πρέπει να διασφαλιστεί πως οι χρήσεις του συγκεκριμένου μνημείου θα υπηρετούν αποκλειστικά την ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής του αξίας.

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας στο ανωτέρω αίτημα, προσβλέπω στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Στέλιος Αγγελούδης