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Ρούμπιο: Η Τεχεράνη “εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ” στις προτάσεις της για το Ορμούζ

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THESTIVAL TEAM

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Η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή της για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όμως υπάρχουν ακόμη πολλές διαφορές στις θέσεις των δύο πλευρών και οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters σήμερα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν συζητήθηκαν στις έμμεσες συνομιλίες της ιρανικής αντιπροσωπείας με τους Αμερικανούς την Τρίτη.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι εκπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις χθεσινές συνομιλίες τους όρους τους για να ανοίξει ξανά το Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του είπε ότι οι χθεσινές συνομιλίες με τους Ιρανούς ήταν κυρίως «μια ανταλλαγή ιδεών και μηνυμάτων».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα απαιτούσε να γίνει σκληρή δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει και στρατιωτικές επιλογές.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να κρατάμε ανοιχτά τα Στενά» του Ορμούζ, πρόσθεσε.

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