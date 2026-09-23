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Τουρκία: Η στιγμή που πυροτέχνημα σκάει σε μπαλκόνι σπιτιού κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών, δύο τραυματίες – Δείτε βίντεο

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Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στο Ντιγιαρμπακίρ της Τουρκίας, όταν ένα πυροτέχνημα που εκτοξεύτηκε από τον δρόμο κατέληξε σε μπαλκόνι διαμερίσματος στον έβδομο όροφο, την ώρα που κάτοικοι παρακολουθούσαν τους πανηγυρισμούς για τη νίκη της αγαπημένης ποδοσφαιρικής τους ομάδας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που το βεγγαλικό κινείται προς το μπαλκόνι, όπου βρίσκονταν άνθρωποι που κατέγραφαν τη γιορτή στους δρόμους της πόλης.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους τραυματίες υπέστη εγκαύματα δεύτερου βαθμού, ενώ χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο σαγόνι και στο αυτί του.

Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων πανηγυρισμών που ακολούθησαν τη νίκη ποδοσφαιρικής ομάδας, με πλήθος φιλάθλων να βγαίνει στους δρόμους και να χρησιμοποιεί πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς αναδεικνύουν τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη χρήση πυροτεχνημάτων σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα σε στιγμές μαζικών συγκεντρώσεων και πανηγυρισμών. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτοξεύτηκε το πυροτέχνημα και πώς κατέληξε στο μπαλκόνι του κτιρίου.

Τουρκία

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