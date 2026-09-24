Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Κορδελιό – Ο ένας ανέβηκε στην ταράτσα για να ξεφύγει – Βίντεο

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων, που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, χθες το πρωί (23/9), δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, συνολικά τρία άτομα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος 32χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και περί αλλοδαπών.

Επιπλέον, σε βάρος του 33χρονου, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διευκόλυνση μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας πολιτών τρίτων χωρών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου, καθώς και ότι αυτός στερούταν νομιμοποιητικών εγγράφων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος ομοίως στερούταν των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράνομη οπλοφορία.

Προηγήθηκε έρευνα του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών, από την οποία προέκυψε ότι, κατά τις βραδινές ώρες της 8ης προς 9η Ιανουαρίου 2025, οι τρεις συλληφθέντες προσέγγισαν και επιτέθηκαν σε βάρος του 32χρονου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο 33χρονος, κάνοντας χρήση πιστολιού, πυροβόλησε σε βάρος του 32χρονου, χωρίς να τον τραυματίσει. Ωστόσο, από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε άτομο που βρισκόταν πλησίον του 32χρονου, ενώ παράλληλα προκλήθηκαν φθορές σε κατάστημα της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, ο 26χρονος με τη χρήση πιστολιού, πυροβόλησε σε βάρος του 32χρονου, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.

Ως προς τον ρόλο του 31χρονου, προέκυψε ότι προέταξε όπλο σε βάρος του 32χρονου, χωρίς να καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί εάν πυροβόλησε ή όχι, ενώ παρείχε συνδρομή στους δύο άλλους συλληφθέντες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια τέλεσης των αξιόποινων πράξεων. Συγκεκριμένα, τους μετέφερε στον τόπο τέλεσης με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων, ενώ παρέμεινε στο σημείο μαζί τους, μέχρις ότου τράπηκαν από κοινού σε φυγή.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε σε βάρος των συλληφθέντων, χωρίς ωστόσο να τους τραυματίσει, ενώ προκάλεσε φθορές στο ανωτέρω «επιχειρησιακό» όχημα, καθώς και σε έτερο σταθμευμένοαυτοκίνητο.

Μάλιστα, κατά την έρευνα στην οικία του 31χρονου, αυτός αποπειράθηκε να διαφύγει, μη συμμορφούμενος στις εντολές των αστυνομικών. Ειδικότερα, βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του, μετέβη σε ταράτσα παρακείμενης μονοκατοικίας, όπου παρέμεινε μέχρι τον εντοπισμό και την ακινητοποίησή του από τους αστυνομικούς.

Κατά την έρευνα στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με γεμιστήρα, 7 φυσίγγια, καθώς και 2 δελτία ταυτότητας εμφανώς παραποιημένα-πλαστά.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για –κατά περίπτωση- κλοπή, παράνομη διακίνηση μεταναστών, επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.