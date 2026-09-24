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Νίκος Απέργης: Είμαι αρρωστοφοβικός, η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο

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THESTIVAL TEAM

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Στην αρρωστοφοβία του αναφέρθηκε ο Νίκος Απέργης, εξηγώντας πως η τσάντα του είναι πάντα εξοπλισμένη με τα απαραίτητα, σε σημείο να θυμίζει «κινητό φαρμακείο».

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο να μιλάει για την αρρωστοφοβία του, εξηγώντας πως τον έχει οδηγήσει στο να έχει πάντα μαζί του διάφορα φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης. Όπως σχολίασε, η σύζυγός του τον πειράζει για αυτή τη συνήθεια, την οποία ωστόσο έχει πλέον αποδεχτεί.

Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Απέργης είπε: «Είμαι αρρωστοφοβικός, γενικά με τις ασθένειες δεν τα πάω πολύ καλά. Αυτή τη η αρρωστοφοβία μου σε συνδυασμό με τη δουλειά μου, είναι μία φοβία που έχω. Άμα ανοίξεις την τσάντα μου θα βρεις από κολλύριο, μέχρι κάτι για τον πονοκέφαλο. Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο. Η σύζυγος με κοροϊδεύει, αλλά το έχει δεχτεί».

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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα επαγγέλματα που θα τον ενδιέφεραν, αν δεν είχε ακολουθήσει την καριέρα του τραγουδιστή. Όπως είπε, θα ήθελε είτε να εργαστεί ως ραδιοφωνικός παραγωγός είτε ως ταξιτζής, καθώς απολαμβάνει ιδιαίτερα την οδήγηση: «Μου αρέσουν δύο δουλειές πάρα πολύ. Αν δεν ήμουν τραγουδιστής, μου αρέσει το επάγγελμα του ραδιοφωνικού παραγωγού και από την άλλη θα έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να είμαι ταξιτζής, επειδή μου αρέσει πολύ να οδηγάω».

Νίκος Απέργης

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