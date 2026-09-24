“Destination Thessaloniki”: Από το Βουκουρέστι ξεκινά η νέα διεθνής πρωτοβουλία εξωστρέφειας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο Βουκουρέστι βρίσκεται αποστολή του Δήμου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, στο πλαίσιο της πρώτης διεθνούς δράσης του νέου προγράμματος εξωστρέφειας και προβολής της πόλης «Destination Thessaloniki».

Η πρωτεύουσα της Ρουμανίας αποτελεί τον πρώτο σταθμό μιας πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει την πόλη ως έναν ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό προορισμό για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τα συνέδρια και τις μεγάλες διοργανώσεις, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις επενδύσεις.

Η κεντρική εκδήλωση του «Destination Thessaloniki» πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, παρουσία εκπροσώπων της ρουμανικής τουριστικής αγοράς, θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων των δύο χωρών.

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται με την αρωγή της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι και του Γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας, θα μιλήσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Βουκουρεστίου Ciprian Ciucu και η Πρέσβης της Ελλάδος Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα.

Στην αποστολή συμμετέχουν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού, της φιλοξενίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, αποτυπώνοντας τον συλλογικό χαρακτήρα της νέας πρωτοβουλίας και την επιδίωξη για μια ενιαία και αναγνωρίσιμη διεθνή εικόνα της πόλης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Βουκουρέστι, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Βουκουρεστίου Ciprian Ciucu καθώς και με τον Πατριάρχη Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, με επίκεντρο τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς μέσα από την κοινή ορθόδοξη παράδοση.