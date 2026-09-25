Δ. Καιρίδης: Δεν θα έχουμε πρόβλημα με Τουρκία στην πόντιση καλωδίου

Στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στις επικείμενες εθνικές εκλογές, αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Καιρίδης και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου.

Ο κ. Καιρίδης σχολιάζοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ότι «ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή και θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στο περισσότερο». Σε ερώτηση γιατί ήταν τόσο ήπιος ο Πρωθυπουργός απέναντι στην Τουρκία, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, απάντησε πως «ότι ήταν να ειπωθεί για τον Ερντογάν τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατίναξε τη συνέλευση και τον στοχοποίησε, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους το έχουμε δει στο παρελθόν».

Ελληνοτουρκικά και οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ

Μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «μια στροφή την έκανε ο Ερντογάν στις δηλώσεις του. Το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας. Είναι για μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει και την ευνοούν κάποιες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια εξέλιξη που μας αφορά και γεωστρατηγικά και οικονομικά και είναι η απόσυρση της Αμερικής από τη Μέση Ανατολή. Αυτή η απόσυρση, δημιουργεί χώρο για τοπικούς παίκτες. Και οι δύο είναι οι βασικοί διεκδικητές στον ρόλο του επικυρίαρχου, από τη μια το Ισραήλ και από την άλλη η Τουρκία. Γι’ αυτό βλέπετε και τη σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των δύο, με πεδίο πρώτο και καλύτερο τη Συρία και δευτερευόντως το Κουρδικό και έπεται συνέχεια. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα στα ελληνοτουρκικά. Άλλωστε αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν, στο εσωτερικό, στο μέτωπο των F-35 και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ. Προφανώς ενοχλούνται από τη στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ και μας κατηγορούν ως παρακολούθημα του. Από κει και πέρα όμως, συν τω χρόνω υπάρχει πρόβλημα, η Τουρκία έχει δυναμώσει, γι αυτό και η Ελλάδα οφείλει να κάνει τα κουμάντα της. Τη σχέση με το Ισραήλ του Νετανιάχου την ξεκίνησε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010 και τη συνέχισε και ο Αλέξης Τσίπρας, για να μην ξεχνιόμαστε. (…) το Ισραήλ είναι ένας στρατηγικός εταίρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια στο δράμα του παλαιστινιακού λαού και ότι δεν τα λέμε στους φίλους μας Ισραηλινούς ότι για το δικό τους καλό, οφείλουν να έχουν μια προοπτική λύσης που συμπεριλαμβάνει την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους».

«Δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα επιλέξει να αντιπαρατεθεί στην πόντιση του καλωδίου»

«Η Τουρκία θα κάνει τα δικά της, θα πει τα δικά της, αλλά μέχρι εκεί. Διότι έχει απέναντι όλη την Ευρώπη και το δίκαιο είναι 100% με το μέρος μας. Άλλωστε καλώδια έχουν ποτιστεί και στο παρελθόν κατ’ επανάληψη. Η Κύπρος είναι συνδεδεμένη με τηλεπικοινωνιακά καλώδια και με μια σειρά από πράγματα. Έτσι θα μπει και το ηλεκτρικό στην ώρα του και βάσει χρονοδιαγράμματος. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό, ότι η Κύπρος θα βγει από την απομόνωση στην ενεργειακή. Ο Γεραπετρίτης έχει δώσει τις απαντήσεις του. Οι Τούρκοι κάνανε μια επίδειξη σημαίας και από κει και πέρα αποχώρησαν. Η έρευνα ολοκληρώθηκε» κατέληξε ο κ. Καιρίδης.

Εσωκομματικά και εθνικές εκλογές

Απαντώντας σε ερώτηση για το «καλαμοκαβαλάρηδες» της Ντόρας Μπακογιάννη, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ είπε πως «εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ντόρας, για το ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και δήλωσα ευθαρσώς ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπείρωσης. Διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος πόλος, προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39%, να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία και αυτό είναι ένα πρόβλημα για εμάς στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη. Κορυφαίο, μεταξύ των οποίων είναι και η αλαζονεία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος. Δεν την ήθελε ποτέ, δεν τη θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης παρακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διογκώνονται, όλα υποβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός και αν κατάλαβα καλά και χθες, ερωτηθείς στη Νέα Υόρκη μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον παιδονόμο».

«Έχω βάλει στοίχημα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έρθει δεύτερο στις εκλογές»

Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ και την πορεία του ο κ. Καιρίδης επεσήμανε πως «η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το μεν ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχήσει, διότι είναι απολύτως διχασμένο, μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. (…) Το ΠΑΣΟΚ έχει έμπειρα στελέχη και έχω βάλει στοίχημα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έρθει δεύτερο. Με το ΠΑΣΟΚ μας χωρίζουν πάρα πολλά, από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας, ασχέτως αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 2012-2015. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασσελάκη, που κατάφερε και πήρε ένα 15%. Αμφιβάλλω αν ο Αλέξης καταλήξει σε αυτό το 15%».