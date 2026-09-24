Λατινοπούλου κατά Βελόπουλου: “Πουλούσε μαντζούνια για την άνοια και δεν είναι φυλακή”

Με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες και πρακτικές που δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση, τοποθετήθηκε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, κάνοντας λόγο για «κομπογιαννίτες που έχουν φυτρώσει σαν μανιτάρια».

Μιλώντας στο MEGA, η κυρία Λατινοπούλου εξαπέλησε επίθεση στον Κυριάκο Βελόπουλο, για το παρελθόν του στην πώληση σκευασμάτων, κάνοντας αναφορά στα προϊόντα που έχει παρουσιάσει στο παρελθόν και στους ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει για τις ιδιότητές τους.

«Είναι σαν να καλείται να σας πει για τον καιρό ένα Ινδιάνο μάγο φυλής που κάνει τον χορό της βροχής» είπε η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής, προσθέτοντας: «Ο άνθρωπος αυτός που θέλει να κυβερνήσει και τη χώρα έχει φάει πρόστιμο από τον ΕΟΦ 10.000 ευρώ για τα ματζούνια του, όταν έβγαινε επι κορωνοϊού και εκθείαζε μια κεραλοιφή, λέγοντας ότι με μια επάλειψη κάνετε 17 χειραψίες».

«Έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης. «Βυζαντινόν» για μύκητες και φλεγμονές, «απαλυντικόν» για μυϊκους πόνους.. για ρευματισμούς.. Σκευάσματα για αλτσχάιμερ. Έβγαινε και έλεγε τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια.. Πουλούσε ματζούνια για την άνοια και δεν είναι στη φυλακή», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας: «Είπαμε εντάξει για τις κεραλοιφές για την φαλάκρα και ο ίδιος είναι φαλακρός, αλλά όταν εξαπατά τον κόσμο και το κράτος κοιμάται, δεν είναι σοβαρή χώρα αυτή».