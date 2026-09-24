Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για τον βαρύ οπλισμό στις Συκιές – Τι έκρινε το Συμβούλιο Εφετών

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρχικά είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την προσωρινή κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, εξετάζοντας την προσφυγή του εισαγγελέα Εφετών, έκρινε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης δικαιολογούν την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση και διέταξε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους. Η απόφαση ελήφθη στις 24 Σεπτεμβρίου και προβλέπει ότι η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο από τον νόμο ανώτατο όριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστικό συμβούλιο στάθηκε ιδιαίτερα στα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα και την ανάκριση, θεωρώντας ότι δημιουργούνται σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή των δύο ανδρών στην υπόθεση του οπλισμού. Κατά την ίδια δικαστική κρίση, δεν ήταν μόνο η ύπαρξη των όπλων που αξιολογήθηκε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτά βρέθηκαν, η απόκρυψή τους σε χώρο στον οποίο είχαν πρόσβαση οι κατηγορούμενοι, η κοινή παρουσία και δράση τους, αλλά και οι πληροφορίες που είχαν προηγουμένως φτάσει στις αστυνομικές Αρχές για επικείμενη διακίνηση πολεμικού οπλισμού στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση, όπως περιγράφεται από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βούλευμα, ξεκίνησε όταν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έφτασε πληροφορία για επικείμενη παράδοση πολεμικού οπλισμού σε μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης. Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση τον ισόγειο αποθηκευτικό χώρο σε κατάστημα επί της οδού Αμαλιάδος στις Συκιές και το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου οργανώθηκε επιχείρηση. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν έξω από τον χώρο και, σύμφωνα με την περιγραφή των περιστατικών, όταν πλησίασε αστυνομικός, κινήθηκαν προς το εσωτερικό της αποθήκης και έβγαλαν στο πεζοδρόμιο δύο συσκευασίες.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποκαλύφθηκε το περιεχόμενο που είχε κρυφτεί μέσα στις συσκευασίες. Επρόκειτο για ένα μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, χωρίς κοντάκι, ένα υποπολυβόλο τύπου Mini Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα, κοντάκι πολεμικού τυφεκίου και 33 φυσίγγια. Ο τρόπος με τον οποίο ο οπλισμός είχε συσκευαστεί και αποκρυφτεί αποτέλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν από το Συμβούλιο, μαζί με το γεγονός ότι οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν πρόσβαση στον χώρο και να μετέφεραν από κοινού τις συσκευασίες έξω από αυτόν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και στη συμπεριφορά που ακολούθησε τον αστυνομικό έλεγχο. Ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους φέρεται να μην συμμορφώθηκε στις εντολές των αστυνομικών και να επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη και τελικά η ακινητοποίησή του σε μικρή απόσταση από το σημείο της επιχείρησης. Το περιστατικό αυτό αξιολογήθηκε μαζί με το σύνολο των υπόλοιπων στοιχείων και όχι αυτοτελώς.

Οι διαφορετικοί ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους οι δύο άνδρες έδωσαν διαφορετική εκδοχή για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα αντικείμενα που βρίσκονταν στην αποθήκη ήταν όπλα και ότι είχε δεχθεί να εξυπηρετήσει τον συγκατηγορούμενό του, παραχωρώντας χώρο για την προσωρινή αποθήκευση αντικειμένων. Υποστήριξε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι δεν είχε σχέση με προηγούμενη παραλαβή ή μεταφορά των κατασχεθέντων όπλων. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε διαφορετικό περιστατικό. Σύμφωνα με την απολογία που περιγράφεται στο βούλευμα, υποστήριξε ότι αρχικά δεν γνώριζε πως θα εμπλεκόταν σε παράνομη δραστηριότητα και ότι όταν αντιλήφθηκε το περιεχόμενο ενός σάκου που του είχε παραδοθεί, φοβήθηκε για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τη δική του και των οικείων του. Φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι δέχθηκε απειλές και ότι του ζητήθηκε να στείλει στοιχεία και φωτογραφίες σχετικά με τον χώρο όπου θα μπορούσαν να αποθηκευτούν τα όπλα.

Στην εκδοχή αυτή περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και η αναφορά σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με πρόσωπο που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται αρχικά να του ζήτησε να παραλάβει χρήματα και στη συνέχεια να του έδωσε οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά και την απόκρυψη του οπλισμού. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι, όταν αντιλήφθηκε τι περιείχε ο σάκος, ζήτησε να μην τον κρατήσει, αλλά δέχθηκε απειλές και τελικά αναζήτησε διαφορετικό χώρο για την αποθήκευσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έγιναν δεκτοί από το Συμβούλιο. Στην αξιολόγηση των δικαστών φέρεται να είχε ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο και ότι, όταν εμφανίστηκε το άτομο που θεωρούσαν υποψήφιο αγοραστή, κινήθηκαν προς την αποθήκη και μετέφεραν από κοινού τις συσκευασίες με τον οπλισμό. Παράλληλα, συνεκτιμήθηκαν οι σχέσεις που φέρεται να είχαν μεταξύ τους, καθώς και οι επαφές που αποδίδονται στον έναν με άλλα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στην έρευνα.

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, έκρινε ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπόθεσης υπερβαίνουν την απλή διαπίστωση κατοχής όπλων. Στο επίκεντρο τέθηκε η φερόμενη από κοινού κατοχή και μεταφορά περισσότερων όπλων και πυρομαχικών, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή και υποπολυβόλο, αλλά και η εκτίμηση ότι ο οπλισμός προοριζόταν για τον παράνομο εφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Συμβούλιο Εφετών έκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που αξιολογήθηκε δικαστικά και ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτηση. Έτσι, οι όροι εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αντικαταστάθηκαν με προσωρινή κράτηση, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί νέα φάση στην υπόθεση του οπλισμού στις Συκιές, με τους δύο κατηγορούμενους να καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν την περαιτέρω δικαστική διαδικασία υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης και εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η ποινική νομοθεσία.