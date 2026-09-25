Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο 30χρονος για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό σε αποθήκη – “Να καταλάβει ο κόσμος την αθωότητά μου” – Δείτε βίντεο

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό ο οποίος είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Συκιές, λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να διατάξει την προσωρινή κράτησή του.

Ο 30χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του Πάρη Σπυράτο. Με την εμφάνισή του στο Αστυνομικό Μέγαρο, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου και να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης.

«Σέβομαι τη δικαστική απόφαση και ήρθα μόνος μου να παραδοθώ. Θέλω να το δει αυτό ο κόσμος και να καταλάβει την αθωότητα μου» ανάφερε λίγα λεπτά πριν παραδοθεί.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται μία ημέρα μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 36χρονου Τούρκου συγκατηγορούμενού του. Ο 36χρονος βρέθηκε στην Καβάλα, όπου είχε μεταβεί και παρέμενε κρυμμένος, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την έκδοση του νέου δικαστικού βουλεύματος.

Μετά τη σύλληψή του, ο 36χρονος μεταφέρθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο, όπου κινήθηκε η διαδικασία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και την απόδοσή του για προσωρινή κράτηση.

Η εμφάνιση του 30χρονου ενώπιον των Αρχών έγινε χωρίς να προηγηθεί σύλληψή του από αστυνομικούς, καθώς επέλεξε να παρουσιαστεί ο ίδιος, προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση που αφορά την προσωρινή του κράτηση.

Η δικαστική ανατροπή

Οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί αρχικά εκτός φυλακής, καθώς μετά τις απολογίες τους είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, ανατράπηκε μετά την προσφυγή του εισαγγελέα Εφετών. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης επανεξέτασε την υπόθεση και αποφάσισε την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση, διατάσσοντας παράλληλα την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστικού συμβουλίου, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, σε συνδυασμό με τη φύση των πράξεων που αποδίδονται στους δύο κατηγορούμενους, οδήγησαν στην κρίση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσωρινή τους κράτηση.

Τι είχε βρεθεί στην αποθήκη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στις Συκιές, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στον αποθηκευτικό χώρο εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή και υποπολυβόλο τύπου Mini Uzi, καθώς και γεμιστήρες, διόπτρα, κοντάκι πολεμικού τυφεκίου και φυσίγγια.

Ελληνική Αστυνομία

Οι Αρχές είχαν φτάσει στον συγκεκριμένο χώρο έχοντας προηγουμένως πληροφορίες για επικείμενη διακίνηση πολεμικού οπλισμού στη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο ο οπλισμός έφτασε στις Συκιές και τον ρόλο που φέρεται να είχε καθένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται και 49χρονος Τούρκος, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.

Με την αυτοβούλως παρουσία του 30χρονου και τη σύλληψη του 36χρονου στην Καβάλα, το σκέλος της εκτέλεσης του νέου δικαστικού βουλεύματος για τους δύο συγκεκριμένους κατηγορούμενους ολοκληρώνεται, ενώ η έρευνα για την υπόθεση του οπλισμού συνεχίζεται.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος του 30χρονου, Παρασκευάς Σπυράτος:

«Κοιτάξτε, η υπόθεση με τους Τούρκους, η οποία απασχόλησε με τον βαρύ οπλισμό που έφεραν, είχε μια έκβαση από την ελληνική Δικαιοσύνη. Υπήρξε δηλαδή μια ανατροπή. Υπήρξε μια αρχική απόφαση της Δικαιοσύνης, όπου πάντα οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι σεβαστές.

Σε ό,τι αφορά τον εντολέα μου, είχε μια ελάχιστη, μια μικρή συμμετοχή σε αυτή την πράξη. Δηλαδή, μπορεί εγώ να συμμετέχω σε μια ομάδα και να είμαι ένα σοβαρό, εγκληματικό σύνολο, κατά τη διατύπωση πάντων της κατηγορίας, αλλά ο δικός μου εντολέας έχει μια μικρή συμμετοχή. Δηλαδή, είναι ένα ταξί που το πάει από εδώ εκεί. Είναι μια αποθήκη όπου αφήνεται μια τσάντα.

Δηλαδή, και μέσα σε σοβαρές υποθέσεις έχει τύχει να βλέπουμε πολλές φορές, από την εμπειρία όλων μας, ανθρώπους που υποστηρίζουν μια αθωωτική θέση. Ο εντολέας μου έχει αυτή τη θέση, είχε και έχει αυτή τη θέση.

Είχε ευεργετηθεί από την αρχική απόφαση. Η δεύτερη απόφαση, για λόγους που δεν αφορούσαν, θεωρώ, τόσο τον εντολέα μου, ανατράπηκε. Αυτή τη στιγμή, ο ίδιος, σεβόμενος τη νέα δικαστική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί πλέον, συμμορφώνεται με αυτή και τώρα θα πάω στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης για να γίνει η παράδοσή του και να προχωρήσει η διαδικασία. Θέλει ο ίδιος να αντιμετωπίσει την υπόθεση και έχει μια καθαρή θέση, δηλώνοντας ότι δεν έχει πραγματικά σχέση με αυτή την υπόθεση».