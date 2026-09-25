Θεσσαλονίκη: Φορτηγό φράκαρε κάτω από γέφυρα στον περιφερειακό – Αυξημένη κίνηση

Αναστάτωση προκλήθηκε στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό ακινητοποιήθηκε κάτω από γέφυρα, καθώς το ύψος του οχήματος δεν επέτρεπε τη διέλευσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί περίπου στις 7:30 στο ύψος της Πολίχνης στο ρεύμα προς ανατολικά, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο συμβάν δεν ενεπλάκη άλλο όχημα και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.