First Dates: Η Δανάη ονειρεύεται έναν μελαχρινό άντρα, η Ματούλα έναν άντρα χωρίς red flags

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο, το First Dates, επέστρεψε πιο ζεστό και πιο… ερωτεύσιμο από ποτέ.

Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού, το εστιατόριο του φλερτ άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις.

Κάθε ραντεβού στο First Dates είναι μια νέα σελίδα στο βιβλίο του έρωτα. Φλερτ, σπίθες, αγωνία, βλέμματα γεμάτα νόημα και υποσχέσεις ζωής. Κάθε επεισόδιο έρχεται με τρία διαφορετικά ραντεβού… και τρεις ξεχωριστές ευκαιρίες για έναν νέο έρωτα να γεννηθεί!



Ποια ζευγάρια θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ιωάννα δηλώνει κυνική και ότι βαριέται εύκολα, όμως αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στην αναζήτησή της για τον έρωτα. Δύσκολα ενθουσιάζεται, ακόμα πιο δύσκολα ερωτεύεται και αναζητά κάποιον να την ταρακουνήσει και να τη βγάλει από τη βαρεμάρα της. Θα καταφέρει, άραγε, ο συναισθηματικός και ερωτευμένος με τη ζωή Θοδωρής να τη γοητεύσει;

Ο Γιώργος αγαπά τη metal, τα drums και τον αυτοσαρκασμό. Στο First Dates έρχεται με έναν ξεκάθαρο στόχο: να βρει την κοπέλα των ονείρων του! Συναντά την εξίσου απαιτητική Δανάη, η οποία ονειρεύεται έναν μελαχρινό άντρα με dark humor. Αν κάθε όνειρο είναι σαν αυτό το ραντεβού, αυτό το ζευγάρι ίσως να μη θελήσει ποτέ να ξυπνήσει!

Το τελευταίο ραντεβού της βραδιάς έχει ενέργεια, πολλή κουβέντα και ακόμα περισσότερο γέλιο. Η ανοιχτόμυαλη Ματούλα αναζητά έναν άντρα δίχως «red flags» και το First Dates τη φέρνει κοντά με τον Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη, που αντιμετωπίζει τη ζωή με χαμόγελο. Μακάρι να φύγουν και οι δύο εξίσου χαμογελαστοί από αυτό το ραντεβού!

Ο έρωτας μπορεί να χτυπήσει την πόρτα σου ανά πάσα στιγμή… Στο First Dates, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή!

First Dates, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 στο Star.