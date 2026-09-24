MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Ερντογάν: “Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μπορεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να έφυγε σχεδόν άπραγος από τη Νέα Υόρκη, καθώς δεν «πήρε» την πολυπόθητη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως, κατά την επιστροφή του προς την Άκγυρα, η συζήτηση που είχε με Τούρκους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, έβγαλε πολλές και σημαντικές ειδήσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την παρουσία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έκανε αναφορά στην ελληνοτουρκική σχέση: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ».

Και συνέχισε στέλνοντας ένα -κατά κάποιο τρόπο- μήνυμα προς την Αθήνα, μετά και τις τοποθετήσεις του Έλληνα πρωθυπουργού σε εκδηλώσεις: «Οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας».

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του ΑΧΕΠΑ για την αναγνώριση, την παρέμβαση και την προστασία απέναντι στη βία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ώρες πριν

Χαλκιδική: “Ανάσανε” ξανά ο βυθός του Πόρτο Κουφό – Ανασύρθηκαν 11,5 τόνοι απορριμμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Ταχιάος: “Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το Μετρό της Αθήνας”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Στη “μάχη” του Nations League η Εθνική Ελλάδος, αντιμετωπίζει σήμερα την Σερβία – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

ΕΘΝΙΚΑ 24 ώρες πριν

Αθήνα σε Άγκυρα: “Η Ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας” – Απάντηση στην ανάρτηση για την Τριπολιτσά