Ερντογάν: “Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ”

Μπορεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να έφυγε σχεδόν άπραγος από τη Νέα Υόρκη, καθώς δεν «πήρε» την πολυπόθητη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως, κατά την επιστροφή του προς την Άκγυρα, η συζήτηση που είχε με Τούρκους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, έβγαλε πολλές και σημαντικές ειδήσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την παρουσία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έκανε αναφορά στην ελληνοτουρκική σχέση: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ».

Και συνέχισε στέλνοντας ένα -κατά κάποιο τρόπο- μήνυμα προς την Αθήνα, μετά και τις τοποθετήσεις του Έλληνα πρωθυπουργού σε εκδηλώσεις: «Οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας».