Θεσσαλονίκη: Χωρίς σχολική μεταφορά 187 μαθητές του 5ου Δημοτικού Πυλαίας – Οι γονείς ζητούν άμεση και οριστική λύση

Χωρίς σχολική μεταφορά κινδυνεύουν να μείνουν 187 μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι γονείς αναφέρουν ότι οι μαθητές δικαιούνται μεταφορά από και προς το σχολείο τους ενώ ζητούν άμεση και οριστική λύση στο πρόβλημα που προέκυψε. Σε σχετική ανακοίνωση, οι γονείς προειδοποιούν με κινητοποιήσεις εάν δεν λυθεί άμεσα το πρόβλημα, ακόμη και με αποχή μαθημάτων.

Η ανακοίνωση των γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας

Δυστυχώς, η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας.

187 μαθητές, οι οποίοι δικαιούνται μεταφορά από και προς το σχολείο τους, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα μετακίνησης, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται καθημερινά ο οικογενειακός προγραμματισμός και, κυρίως, να στερείται από μαθητές η δυνατότητα της απρόσκοπτης καθημερινής παρουσίας τους στο σχολείο.

Το πρόβλημα δεν προέκυψε ξαφνικά.

Ήδη από την προηγούμενη σχολική χρονιά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχολικών δρομολογίων, γνώριζε ότι η σύμβαση με τον πάροχο που εκτελούσε τη συγκεκριμένη υπηρεσία όδευε προς τη λήξη της.

Παρά το γεγονός αυτό, η διαδικασία για την έγκαιρη εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως. Ακολούθησαν διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες κατέληξαν άγονες, χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως υποστηρίζουμε, η αναγκαία έγκαιρη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των επαγγελματιών μεταφορέων και των όρων με τους οποίους μπορούσε να εξασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να μην έχει εξασφαλιστεί ακόμη η πλήρης μεταφορά των μαθητών.

Και το πιο σοβαρό: υπάρχουν παιδιά που μέχρι σήμερα δεν έχουν μπορέσει να μεταβούν κανονικά στο σχολείο τους.

Οι ευθύνες των εμπλεκόμενων φορέων

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει ότι έχει αυξήσει σημαντικά το ύψος της αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι η ανάληψή τους είναι οικονομικά πιο ελκυστική για τους επαγγελματίες μεταφορείς.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις επιμέρους αιτιάσεις κάθε πλευράς, το αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα είναι ότι η διαδικασία δεν έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα στην πλήρη κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών.

Παράλληλα, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνώριζε εγκαίρως το πρόβλημα. Το συγκεκριμένο σχολείο καλείται να εξυπηρετήσει σημαντικό αριθμό μαθητών από περιοχές του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη κοντινότερη σχολική μονάδα για να καλύψει τον αριθμό των μαθητών που κατανέμονται σε αυτό.

Για τον λόγο αυτό, οι γονείς θεωρούμε ότι ο Δήμος θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει εξετάσει εγκαίρως τη δυνατότητα μιας προσωρινής λύσης, όπως η μίσθωση λεωφορείων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των σχολικών δρομολογίων από την Περιφέρεια.

Αντίστοιχα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η οποία έχει την ευθύνη της κατανομής των μαθητών στις σχολικές μονάδες, θα έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί έγκαιρα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Δήμο, ώστε να αναζητηθεί μια άμεση και λειτουργική λύση για τη μετακίνηση των μαθητών.

Οι γονείς ζητούν συγκεκριμένες ημερομηνίες – όχι άλλες διαβεβαιώσεις

Κατά την πρόσφατη συνάντησή μας με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιουτίκα, λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι το ζήτημα θα έχει θετική εξέλιξη.

Σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, αναμένουμε συγκεκριμένη ενημέρωση και σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη όλων των σχολικών δρομολογίων.

Οι γονείς δεν ζητούμε πλέον γενικές διαβεβαιώσεις. Ζητούμε συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και πλήρη κάλυψη των αναγκών μεταφοράς και των 187 μαθητών.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σήμερα σαφής ενημέρωση και ουσιαστική δέσμευση για την πλήρη επίλυση του προβλήματος, αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 π.μ., οι γονείς των μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Πανοράματος.

Καλούμε τον Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη να αναλάβει άμεσα ουσιαστική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να δοθεί επιτέλους οριστική λύση στο πρόβλημα.

Το αίτημά μας είναι απλό και αυτονόητο:

Κανένα παιδί χωρίς πρόσβαση στο σχολείο του.

Κανένας μαθητής χωρίς τη μεταφορά που δικαιούται.

Εάν μέχρι την Κυριακή 27/9 δεν έχουμε γραπτή επιβεβαίωση από το σχολείο ότι ξεκινούν κανονικά όλα τα δρομολόγια την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, και δεν έχει εξασφαλιστεί πλήρως η μεταφορά όλων των μαθητών, οι κινητοποιήσεις των γονέων θα κλιμακωθούν με πρώτο μέτρο την αποχή των μαθητών από τα μαθήματα.

Οι μαθητές δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

Η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Η λύση πρέπει να δοθεί τώρα.