MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Ντε Γκρες: Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και ζω εδώ μόνιμα, είναι η μεγάλη αγάπη μου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μόνιμος κάτοικος Ελλάδας δήλωσε ο Παύλος Ντε Γκρες σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταδόθηκαν το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Η τοποθέτησή του έγινε κατά τη διάρκεια κοινής βραδινής του εμφάνισης με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ, και τη μητέρα του, Άννα Μαρία, σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη.

Όπως είπε αρχικά ο Παύλος Ντε Γκρες, κειμήλια της οικογένειας βρίσκονται στον συγκεκριμένο οίκο: «Όπως σε κάθε οικογένεια που υπάρχουν κειμήλια, έτσι έχουμε κι εμείς, μερικά από τα οποία είναι και από τον συγκεκριμένο οίκο» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση του με την Ελλάδα: «Με βλέπετε αρκετά συχνά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και ζω εδώ μόνιμα. Είναι η αγάπη μου» ανέφερε μπροστά στην κάμερα.

Αναφορικά με την εκδήλωση για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη, αυτή συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και της κοσμικής Αθήνας.

Σχετικά με τα σενάρια περί καθόδου του στην πολιτική, οι πιο ξεκάθαρες τοποθετήσεις του Παύλου Ντε Γκρες έγιναν νωρίτερα μέσα στο έτος, βάζοντας οριστικό τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να ιδρύει κόμμα ή να κατεβαίνει στην πολιτική σκηνή. Το περιβάλλον του είχε διαψεύσει κατηγορηματικά – με τη φράση «ούτε μία στο εκατομμύριο» – οποιαδήποτε πολιτική συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού.

Παύλος Ντε Γκρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Γεωργιάδης κατά Αρβανίτη που ζήτησε την παραίτησή για τον “μπάφο”: Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Κορδελιό – Ο ένας ανέβηκε στην ταράτσα για να ξεφύγει – Βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μητσοτάκης στον Guardian: “Πολιτική βούληση και σθένος” για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα – “Όχι” σε δανεισμό

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Νιώθετε στρες το πρωί; Οι απλές κινήσεις που θα σας βοηθήσουν να το μειώσετε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διπλός στόχος βανδάλων το Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου ΓΕΛ Συκεών