Παύλος Ντε Γκρες: Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και ζω εδώ μόνιμα, είναι η μεγάλη αγάπη μου

Μόνιμος κάτοικος Ελλάδας δήλωσε ο Παύλος Ντε Γκρες σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταδόθηκαν το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Η τοποθέτησή του έγινε κατά τη διάρκεια κοινής βραδινής του εμφάνισης με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ, και τη μητέρα του, Άννα Μαρία, σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη.

Όπως είπε αρχικά ο Παύλος Ντε Γκρες, κειμήλια της οικογένειας βρίσκονται στον συγκεκριμένο οίκο: «Όπως σε κάθε οικογένεια που υπάρχουν κειμήλια, έτσι έχουμε κι εμείς, μερικά από τα οποία είναι και από τον συγκεκριμένο οίκο» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση του με την Ελλάδα: «Με βλέπετε αρκετά συχνά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και ζω εδώ μόνιμα. Είναι η αγάπη μου» ανέφερε μπροστά στην κάμερα.

Αναφορικά με την εκδήλωση για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη, αυτή συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και της κοσμικής Αθήνας.

Σχετικά με τα σενάρια περί καθόδου του στην πολιτική, οι πιο ξεκάθαρες τοποθετήσεις του Παύλου Ντε Γκρες έγιναν νωρίτερα μέσα στο έτος, βάζοντας οριστικό τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να ιδρύει κόμμα ή να κατεβαίνει στην πολιτική σκηνή. Το περιβάλλον του είχε διαψεύσει κατηγορηματικά – με τη φράση «ούτε μία στο εκατομμύριο» – οποιαδήποτε πολιτική συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού.