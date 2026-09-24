Θεσσαλονίκη: Διπλός στόχος βανδάλων το Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου ΓΕΛ Συκεών

Άγνωστοι εισέβαλαν στον αύλειο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου ΓΕΛ Συκεών και με πέτρες κατέστρεψαν τους υαλοπίνακες των παραθύρων, που χρησιμοποιείται ως έδρα της γυναικείας ομάδας της Α1 εθνικής κατηγορίας μπάσκετ «Παναθλητικός» Συκεών.

Μετά από εντολή του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη υποβλήθηκε μήνυση κατά αγνώστων και ζητά από την ΕΛ.ΑΣ. «έργα και δράση στους δρόμους και τις γειτονιές ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη και η αποτροπή εγκληματικών ενεργειών».

Σύμφωνα με τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, μπαράζ βανδαλισμών σε σχολικά συγκροτήματα σημειώνονται το τελευταίο διάστημα, διατηρώντας στην κορυφή της επικαιρότητας το κρίσιμο ζήτημα της ελλιπούς αστυνόμευσης στα όρια του δήμου.

Δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ημέρες από το γεγονός της καταστροφικής επίθεσης και λεηλασίας στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης και στο κτίριο που στεγάζει το Πειραματικό Γυμνάσιο και Πειραματικό Λύκειο, όπου ομάδα παραβατικών και εγκληματικών στοιχείων αφαίρεσαν καλώδια των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, τώρα στόχος βανδάλων έγινε το Κλειστό Γυμναστήριο Συκεών, το οποίο στεγάζεται στον αύλειο χώρο του 1ου ΓΕΛ Συκεών, και μάλιστα δύο φορές σε διάστημα δέκα ημερών.

Για το περιστατικό, που συνέβη κατά τις νυχτερινές ώρες του πρώτου Σαββατοκύριακου του τρέχοντος μηνός (5-6.9.2026), στέλεχος της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΥΝΣ) του δήμου Νεάπολης-Συκεών, μετά από εντολή του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη, κατέθεσε χθες, Τετάρτη 23.9.2026, μήνυση στο Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών κατά αγνώστων. Συγκεκριμένα, άγνωστοι εισέβαλαν στην αυλή του Λυκείου, στην περιοχή Σπάρτακου, και εκσφενδονίζοντας πέτρες κατέστρεψαν τους υαλοπίνακες των παραθύρων του Κλειστού Γυμναστηρίου, ολοκληρώνοντας το καταστροφικό τους έργο που ξεκίνησε πριν δέκα ημέρες.

Το γεγονός έγινε αντιληπτό από τον πρόεδρο της γυναικείας ομάδας μπάσκετ «Παναθλητικός Συκεών» Γιώργο Γιαρένη όταν πήγε να ανοίξει το γυμναστήριο για την προπόνηση της ομάδας, η οποία, να σημειωθεί, συμμετέχει για τρίτη συνεχή χρονιά στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας μπάσκετ γυναικών, με έδρα το Γυμναστήριο του 1ου ΓΕΛ Συκεών. Όπως κατήγγειλε, μάλιστα, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και πριν δέκα ημέρες µε φθορές και καταστροφές στα ίδια ακριβώς τζάμια.

«Μετά τους βανδαλισμούς και τις καταστροφές στο δημοτικό λεωφορείο πριν δύο μήνες, μετά τους βανδαλισμούς και τις κλοπές στο σχολικό συγκρότημα του Πολυκλαδικού Νεάπολης, σχεδόν πριν έναν μήνα, ήρθε τώρα το περιστατικό με τις καταστροφές στο Κλειστό Γυμναστήριο Συκεών, όπου καθημερινά αθλούνται εκατοντάδες παιδιά. Δυστυχώς, πρόκειται για μια ακόμη ψηφίδα στο παζλ της μη επαρκούς αστυνόμευσης στα όρια του δήμου μας, που όλο και μεγαλώνει. Παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις και υποσχέσεις των αρμόδιων φορέων και προσώπων για αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος, η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας της δημόσιας περιουσίας συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο, και δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη…», δηλώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, καλώντας την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. «να αφήσουν πίσω τα λόγια και τις εξαγγελίες και να αναλάβουν τις καίριες πρωτοβουλίες και αποφάσεις για έργα και δράση στους δρόμους και τις γειτονιές ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη και η αποτροπή εγκληματικών ενεργειών».