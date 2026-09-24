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Δικαστήριο στην Κροατία επέτρεψε την έκδοση στη Γερμανία ενός υπόπτου για τις εκρήξεις στον Nord Stream

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THESTIVAL TEAM

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Κροατικό δικαστήριο έκρινε πως ένας Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για ανάμειξη στις εκρήξεις του αγωγού Nord Stream το 2022 μπορεί να εκδοθεί στη Γερμανία.

Γερμανοί εισαγγελείς έχουν πει πως ο άνδρας, ο Βλαντίμιρ Ζ., ήταν δύτης ο οποίος ήταν μέλος ομάδας που βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις, οι οποίες σημειώθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία λίγους μήνες νωρίτερα.

Οι εκρήξεις, τις οποίες η Ρωσία και δυτικές χώρες χαρακτήρισαν δολιοφθορά, προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό Nord Stream 1, μια κρίσιμης σημασίας διαδρομή για τις ρωσικές εξαγωγές αερίου στην Ευρώπη, όπως και το παρακλάδι του Nord Stream 2 που ακόμη δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Ο δικηγόρος του Βλαντίμιρ Ζ., Μίκολα Κατεριντσούκ, απέρριψε την απόφαση του δικαστηρίου, που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ως μεροληπτική και πολιτική και είπε ότι θα ασκηθεί έφεση.

Γερμανικά δικαστήρια έχουν χειριστεί την υπόθεση ως εμπίπτουσα στη δική τους δικαιοδοσία επειδή οι αγωγοί τερματίζουν στο γερμανικό κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, και οι ζημιές που υπέστησαν επηρέασαν την ενεργειακή ασφάλεια και την εσωτερική ασφάλεια της Γερμανίας.

Ο Βλαντίμιρ Ζ. συνελήφθη τον Αύγουστο σε ξενοδοχείο στην κροατική παραθαλάσσια πόλη Πούλα βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, σύμφωνα με τους δικηγόρους του.

Εισαγγελείς απήγγειλαν τον Ιούλιο κατηγορίες σε βάρος ενός άλλου ύποπτου στην υπόθεση, του πρώην αξιωματικού του ουκρανικού στρατού Σέρχιι Κ. για ενορχήστρωση των εκρήξεων ενεργώντας εκ μέρους ουκρανικών κρατικών οντοτήτων.

Ο άνδρας αυτός, που συνελήφθη στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2025 και μεταφέρθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο, αρνείται και αυτός οποιαδήποτε ανάμιξη στις εκρήξεις κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Πούλα επιβεβαίωσε σήμερα ότι εξέδωσε απόφαση, αλλά είπε ότι δεν μπορεί να αναφέρει λεπτομέρειες μέχρι οι πλευρές να αποφασίσουν αν θα ασκήσουν έφεση.

Nord Stream

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