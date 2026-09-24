Συνελήφθη διακινητής στο Κιλκίς – Μετέφερε σε όχημα συνολικά έξι μετανάστες
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THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, ένας ημεδαπός άνδρας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ίδιος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε όχημα και να έχει επιβιβάσει 2 αλλοδαπούς άνδρες, 2 αλλοδαπές γυναίκες και 2 ανήλικους αλλοδαπούς, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.
Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 1 κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα.