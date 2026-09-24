Νιώθετε στρες το πρωί; Οι απλές κινήσεις που θα σας βοηθήσουν να το μειώσετε

Θέλετε να αρχίζετε χαλαρά την ημέρα σας; Αν και μερικές φορές αυτό πιο εύκολα λέγεται παρά γίνεται, υπάρχουν τρόποι για να μειώσετε το στρες που νιώθετε μόλις ανοίξετε τα μάτια σας το πρωί.

«Το στρες είναι η φυσική αντίδραση του οργανισμού σε ό,τι εκλαμβάνει ως πρόκληση ή απειλή. Όταν όμως είναι συνεχές μπορεί μακροπρόθεσμα να βλάψει την ψυχική και την σωματική υγεία», αναφέρει η ψυχολόγος Dr. Beena Persaud, από την Cleveland Clinic, στο Οχάιο.

Όταν, όμως, δίνετε στον εαυτό σας το περιθώριο να χαλαρώσει, το στρες γίνεται λιγότερο επιβλαβές, προσθέτει. Αν λ.χ. περνάτε στρεσογόνες ημέρες στη δουλειά, αλλά χαλαρώνετε όταν επιστρέφετε στο σπίτι σας, ο οργανισμός σας ανακάμπτει από τις επιδράσεις του.

Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι σημαντικό να αρχίζετε χαλαροί την ημέρα σας και όχι να τρέχετε πανικόβλητοι με το στρες να σας πνίγει για να τα προλάβετε όλα. Η Dr. Persaud λέει ότι η καλή προετοιμασία αποτελεί το κλειδί για να το επιτύχετε αυτό.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως θα έχετε έτοιμο από το βράδυ ό,τι μπορεί να προετοιμαστεί. Θα διαλέγετε λ.χ. το προηγούμενο βράδυ τα ρούχα που θα φορέσετε εσείς και τα παιδιά σας. Θα προετοιμάζετε αποβραδίς την τσάντα σας και την σάκα τους. Θα έχετε επίσης έτοιμα τα σάντουϊτς για όλη την οικογένεια στο ψυγείο.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης να μην ελέγχετε το κινητό τηλέφωνο μόλις ανοίγετε τα μάτια σας. Η πρώτη σας κίνηση το πρωί πρέπει να είναι κάτι που σας ευχαριστεί και όχι δυσάρεστες ειδήσεις ή email. Να αφήνετε να περνούν τουλάχιστον 30 λεπτά πριν ενεργοποιήσετε το κινητό σας.

Και ένα ποτήρι νερό

Μία άλλη καλή ιδέα, είναι να αρχίζετε το πρωί σας με ένα ποτήρι νερό. Αυτό συνιστάται για να αναπληρώσετε τα υγρά που χάσατε στη διάρκεια του ύπνου, αναφέρει η διαιτολόγος Lisa Valente, από το Μπέρλινγκτον του Βερμόντ.

Το νερό θα βοηθήσει επίσης τον οργανισμό σας να εξισορροπήσει τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης. Η μειωμένη πρόσληψη υγρών σημαίνει περισσότερη κορτιζόλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εντονότερο στρες στη διάρκεια της ημέρας.

Πότε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό

Εάν παρά την υιοθέτηση αυτών των μέτρων νιώθετε το στρες να σας πνίγει το πρωί, η Dr. Persaud συνιστά να συμβουλευθείτε έναν ειδικό στην ψυχική υγεία.

Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό εάν το άγχος σας αρχίσει να διαταράσσει τον ύπνο ή την ψυχική διάθεσή της. Το ίδιο και αν διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε με τίποτα να χαλαρώσετε και να απαλλαγείτε από το στρες που νιώθετε.

Ο ειδικός θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τι πυροδοτεί το άγχος σας και θα βρείτε μαζί τρόπους να το αντιμετωπίσετε.

Πηγή: iatropedia.gr