Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Χαλκιδική
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THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλικράτεια Χαλκιδικής .
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 17:00.
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νέας Προποντίδας για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.