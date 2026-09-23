Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Χαλκιδική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλικράτεια Χαλκιδικής .

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 17:00.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νέας Προποντίδας για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.