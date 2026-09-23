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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Χαλκιδική

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλικράτεια Χαλκιδικής .

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 17:00.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νέας Προποντίδας για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Νέα Καλλικράτεια Φωτιά Χαλκιδική

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