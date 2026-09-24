Μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών, ιστορικών και επιχειρηματικών δεσμών, θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα ο δήμος Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, όπως ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Βουκουρέστι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με τον Έλληνα βουλευτή του ρουμανικού Κοινοβουλίου, Ντράγκο Γαβριήλ Ζησόπουλο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Ζησόπουλου στο Κοινοβούλιο, με αφορμή την παρουσία του δημάρχου στη ρουμανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της δράσης «Destination Thessaloniki». Παρούσες ήταν, επίσης, η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Λιλή Γραμματίκα και η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Στη Ρουμανία υπάρχουν είκοσι ελληνικές κοινότητες με 17.000 μέλη με ελληνικές ρίζες, ενώ οι φιλέλληνες είναι περίπου 15.000. «Παντού είμαστε ενωμένοι», είπε ο κ. Ζησόπουλος με τον κ. Αγγελούδη να απαντά: «Έχετε και εσείς εδώ στη Ρουμανία μια μικρή Ελλάδα».

«Με το μνημόνιο συνεργασίας θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να έρχονται νέοι και άτομα της τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα για κατασκήνωση και να διοργανώσουμε ένα μεγάλο Φεστιβάλ Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη», σημείωσε ο κ. Ζησόπουλος.

Ο κ. Αγγελούδης, από την πλευρά του, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό λέγοντας πως η πόλη «μπορεί να δεχτεί περισσότερες ροές επισκεπτών από τη Ρουμανία», προσθέτοντας πως είναι εύκολα προσβάσιμη τόσο οδικώς όσο και με απευθείας αεροπορικές συνδέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ