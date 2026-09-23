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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Καστοριά: Καταδίκη έντεκα αγροτών στο Εφετείο για παλαιότερες κινητοποιήσεις

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THESTIVAL TEAM

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Εξετάστηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στην Καστοριά η έφεση που είχαν καταθέσει 11 αγρότες και κτηνοτρόφοι σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις παλαιότερων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, το δικαστήριο διατήρησε την καταδικαστική απόφασή του, επιβάλλοντας όμως στον καθένα κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης τριών μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 600 ευρώ, ενώ πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή και χρηματικό ποσό ποινής 300 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη πυροδότησε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του αγροτικού τομέα με τους ίδιους να αναφέρουν πως η απόφαση αυτή προστίθεται στη σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Καστοριά

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