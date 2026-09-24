Θεσσαλονίκη: Έσπαγαν αυτοκίνητα και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν – Έκλεψαν χρήματα, κάρτες και κοσμήματα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 45 και 19 ετών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ανωτέρω δράστες κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Ιανουαρίου έως μέσα Μάϊου 2026 προέβησαν σε 5 κλοπές -διαρρήξεις Ι.Χ.Ε., στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρυσαφικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 2.340 ευρώ περίπου.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.