Κώστας Αρβανίτης κατά Γεωργιάδη: Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου

Την παραίτηση του Άδωνι Γεωργιάδη ζητά ο αντιπρόεδρος της Left Κώστας Αρβανίτης, με αφορμή τη φράση του υπουργού Υγείας προς τον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;».

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αέρα του Action24, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές. Μετά την αντίδραση του δημοσιογράφου, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι έκανε πλάκα.

Σε δήλωσή του με τίτλο «Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου», ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «χυδαίο και προκλητικό» το σχόλιο του υπουργού και συνδέει την επίθεση που εξαπολύει εναντίον του με την κυβερνητική πολιτική στον χώρο των εξαρτήσεων.

«Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση που με το “επιτελικό κράτος” της διέλυσε το ΚΕΘΕΑ και 18 Άνω να κάνει αστειάκια που για χιλιάδες οικογένειες έχουν πολύ πόνο και θάνατο», αναφέρει.

Ο Κώστας Αρβανίτης υποστηρίζει ακόμη ότι «όταν ο υπουργός Υγείας κάνει χαβαλέ με τον “μπάφο”, η κοινωνία δικαιούται να ζητά λογαριασμό για κάθε συνταγή, κάθε έλεγχο, κάθε ευρώ και κάθε αλλαγή που έχει επιβάλει αυτή η κυβέρνηση στον χώρο των εξαρτήσεων».

Καταλήγοντας, ζητά την αποχώρηση του υπουργού Υγείας και, εφόσον ο ίδιος δεν παραιτηθεί, καλεί τον πρωθυπουργό να τον αποπέμψει.

«Οι εξυπνάδες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η υπουργική ευθύνη. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, ας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί γιατί σε αυτήν την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο!», αναφέρει ο κ. Αρβανίτης.