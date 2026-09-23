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Άγιο Όρος: 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από εκτροπή μηχανήματος έργου

Αρχείο Intime
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Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 52χρονος ημεδαπός, συνέπεια τροχαίου (εκτροπή μηχανήματος έργου), πλησίον της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες με μηχάνημα έργου και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στον γκρεμό στη θέση Κουφοξυλιά.

Επιχείρησαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.

Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Άγιο Όρος

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