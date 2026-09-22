ΔΕΘ: Θετικός απολογισμός για την 90ή διοργάνωση – Τι είπε ο πρόεδρος για την ανάπλαση και τον διαγωνισμό

Ικανοποιημένη εμφανίζεται η διοίκηση της ΔΕΘ από τον απολογισμό της φετινής διοργάνωσης, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, επιτεύχθηκαν οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που είχαν τεθεί.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3 η αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων επέτρεψε φέτος την ακριβέστερη καταγραφή των μοναδικών επισκεπτών, χωρίς να προσμετρώνται επανειλημμένα εκθέτες, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι που εισέρχονταν πολλές φορές στον χώρο της Έκθεσης.

Ιδιαίτερα θετικά ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, και τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών και εκθετών. Παράλληλα, το 79% των επισκεπτών εισήλθε στη ΔΕΘ πριν από τις 6 το απόγευμα, στοιχείο που, όπως σημείωσε, δείχνει ότι σημαντικό μέρος του κοινού επισκέφθηκε την Έκθεση για τα περίπτερα και τις δράσεις της και όχι αποκλειστικά για τις βραδινές συναυλίες.

Αυξημένη ήταν και η παρουσία οικογενειών, με τα παιδικά εισιτήρια να καταγράφουν άνοδο 74%. Παράλληλα, διατέθηκαν εισιτήρια σε χαμηλότερες τιμές για ανέργους και φοιτητές.

Η ανάπλαση και η παράταση του διαγωνισμού

Αναφερόμενος στον διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ και στην παράταση της προθεσμίας, επισήμανε ότι «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν διεθνή διαγωνισμό και ένα εμβληματικό έργο. Υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις και αιτήματα από τους ίδιους τους υποψήφιους αναδόχους και αυτό μας οδήγησε στη μετάθεση της ημερομηνίας και όχι κάποιος άλλος λόγος. Έπρεπε να απαντηθούν όλα αυτά, ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν τους φακέλους τους στον διαγωνισμό».

Για τον αριθμό των εταιρειών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, διευκρίνισε ότι «λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε, επειδή η διαδικασία δεν μας επιτρέπει να τις γνωρίζουμε. Είναι μια κλειστή διαδικασία ευρωπαϊκού, διεθνούς και ψηφιακού διαγωνισμού, την οποία τρέχει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο τόσο στο κόστος όσο και στην ποιότητα του έργου».

Η νέα προθεσμία έχει οριστεί για τις 12 Οκτωβρίου, με τον πρόεδρο της ΔΕΘ να ξεκαθαρίζει ότι δεν αλλάζει το συνολικό χρονοδιάγραμμα της ανάπλασης. «Στην όλη διαδικασία είχε προβλεφθεί ότι δυνητικά μπορεί να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει, με ορίζοντα το τέλος του 2030, έχει συμπεριλάβει τέτοιες παραμέτρους, που φυσικά ελπίζουμε να μη χρειαστούν», σημείωσε.