Βυτιοφόρο άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα μέσω φρεατίου στον Κηφισό

Βυτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας φέρεται να άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου το οποίο καταλήγει στον Κηφισό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία νωρίς το πρωί της Τρίτης προχώρησε σε τρεις προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις.

Πρόκειται για τον 41χρονο αλβανικής καταγωγής οδηγό του βυτιοφόρου και τον 46χρονο ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και ο υπεύθυνος του βενζινάδικου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, αστυνομικοί σήμερα το πρωί έφτασαν στο πρατήριο υγρών καυσίμων στον Κηφισό, όπου εκεί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του βυτιοφόρου απέρριπτε παράνομα βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε φρεάτιο.

Τα υγρά απόβλητα τα προμηθεύονταν από διάφορες βιομηχανίες της Αττικής, μεταξύ των οποίων και από τη γνωστή εταιρεία μπισκότων Παπαδοπούλου.

Αμέσως κλήθηκε κλιμάκιο από το υπουργείο Περιβάλλοντος όπου έλαβε δείγματα από τα αποτελέσματα των οποίων διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υψηλής τοξικότητας απόβλητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βυτιοφόρο σήμερα το πρωί φέρεται να είχε περάσει και από το εργοστάσιο Παπαδοπούλου, προκειμένου να παραλάβει τα απόβλητα.