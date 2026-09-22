Τζόκερ κλήρωση: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα Τρίτη και τα λεφτά ήταν… πολλά!

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου (αριθμός κλήρωσης 3122), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 9, 14, 19, 21, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 13.