Τζόκερ κλήρωση: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα
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THESTIVAL TEAM
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα Τρίτη και τα λεφτά ήταν… πολλά!
Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου (αριθμός κλήρωσης 3122), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 9, 14, 19, 21, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
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