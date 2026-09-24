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Θεσσαλονίκη: Αλλάζει όψη η οδός Σοφούλη – Ποιος δρόμος παίρνει σειρά – Δείτε εικόνες

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Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δήμου, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη ολοκληρώθηκε το τμήμα από τη Γεωργίου Παπανδρέου έως την Καθηγητού Ρωσσίδου. Σήμερα τα συνεργεία προχωρούν στο επόμενο, από τη Βασιλίσσης Όλγας έως τη Γεωργίου Παπανδρέου.

Αύριο το βράδυ θα γίνουν εργασίες και στην οδό Κλαυθμώνος, στην Άνω Πόλη.

«Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια και την ποιότητα των δρόμων της πόλης», καταλήγει η ανάρτηση του δήμου.

Ασφαλτόστρωση Θεσσαλονίκη

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