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Θεσσαλονίκη: Σήμερα στις 16:30 το ύστατο χαίρε στη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη

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Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και θλίψης, συγγενείς, φίλοι και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος θα την αποχαιρετήσουν σήμερα ( 24/9) το απόγευμα.

Η εξόδιος ακολουθία για τη συνάδελφο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών έπειτα από πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο, θα τελεστεί στις 16:30, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ Πεύκων.

Όλγα Γκάλη

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