MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος με την Τζόρτζια Μελόνι: Αντί για τον ΟΗΕ πήγε σε δείπνο για την Εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο – “Ήθελα να στηρίξω την ιταλική μόδα”

ΓΤ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία για την απόφαση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να μην μεταβεί στην Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κι αντ’ αυτού προτίμησε να πάει στο Μιλάνο, σε δείπνο για την «Εβδομάδα Μόδας».

Ο πρώην πρωθυπουργός και νυν επικεφαλής του κόμματος Ζωντανή Ιταλία, Ματέο Ρέντσι, κατέκρινε την συγκεκριμένη επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι η Τζόρτζια Μελόνι έστειλε στη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και η ίδια προτίμησε να πάει στο Μιλάνο, σε δείπνο για την «Εβδομάδα Μόδας» της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

«Πρόκειται για γκάφα. Η πρωθυπουργός μας προτίμησε να μείνει στην Ιταλία για να φροντίσει την προεκλογική εκστρατεία της», υπογράμμισε ο Ρέντσι.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Κίνημα Πέντε Αστέρων, το οποίο θεωρεί ότι η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης έκανε σαφώς λάθος επιλογή. «Το διεθνές σκηνικό είναι δραματικό, αλλά η Μελόνι προτιμά να πάει στην Εβδομάδα Μόδας και να δώσει συνέντευξη στην τηλεόραση της Rai», τονίζουν οι «πεντάστεροι».

Η ίδια η Μελόνι αναφέρθηκε στο όλο θέμα, εξηγώντας πως «θεώρησε ότι ήταν σωστό να πάει στο Μιλάνο με στόχο να στηρίξει την ιταλική μόδα, σε μια δύσκολη στιγμή συνολικά για τον τομέα αυτόν, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μεγάλες ικανοποιήσεις στην χώρα».

Σύμφωνα ωστόσο με πολλούς παρατηρητές, η απουσία της Ιταλίδας πρωθυπουργού από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μπορεί να οφείλεται και σε έναν άλλο παράγοντα: με την κίνηση αυτή θέλησε πιθανόν να αποφύγει τυχόν συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο στις αρχές του καλοκαιριού οι τόνοι είχαν ανέβει αισθητά, με κύρια αιτία τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Τζόρτζια Μελόνι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

First Dates: Η Δανάη ονειρεύεται έναν μελαχρινό άντρα, η Ματούλα έναν άντρα χωρίς red flags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κορωπί: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Γκρινκέβιτς: “Ψύχραιμο και σίγουρο” το ΝΑΤΟ απέναντι στις ρωσικές απειλές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 41χρονος μετέφερε παράνομα δύο αλλοδαπούς – Επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος: Η απάντηση της influencer που θα μηνύσει – “Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω την τιμή και την υπόληψή του”

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Λουκασένκο: Χάρη σε 15 πολιτικούς κρατούμενους μετά τις συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ