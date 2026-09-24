Γκρινκέβιτς: “Ψύχραιμο και σίγουρο” το ΝΑΤΟ απέναντι στις ρωσικές απειλές

Το ΝΑΤΟ εντείνει την ανταλλαγή πληροφοριών ως απάντηση σε ένα κύμα δολιοφθορών και άλλων περιστατικών που φαίνεται να συνδέονται με τη Ρωσία, αλλά θα πρέπει να παραμείνει «ψύχραιμο και σίγουρο» ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της Συμμαχίας στο Reuters.

Οι δηλώσεις του πτεράρχου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Αλέξους Γκρινκέβιτς, έγιναν αφότου η υπηρεσία αμυντικών πληροφοριών της Δανίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει έναν «υβριδικό πόλεμο» — ένας όρος που καλύπτει μια σειρά επιθέσεων που δεν φτάνουν στο επίπεδο μιας συμβατικής στρατιωτικής επίθεσης — εναντίον της Δύσης τους επόμενους μήνες.

Η εν λόγω υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας προσέθεσε ότι υπήρξε «ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος» που συνίσταται στο ότι η Μόσχα μπορεί να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον μιας ή αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία

«Είναι ανησυχητικό» δήλωσε ο Ανώτατος Διοικητής της Συμμαχίας στην Ευρώπη Γκρινκέβιτς, αναφερόμενος σε ένα κύμα περιστατικών που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες συμπεριλαμβανομένης της επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο αεροδρόμιο Λειψίας /Χάλε της Γερμανίας και του ρωσικού πλοίου που έριξε προειδοποιητικές φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου της Δανίας.

«Πρέπει όμως να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να είμαστε σίγουροι ότι εμείς, ως συμμαχία —η ισχυρότερη συμμαχία στην ιστορία—, διαθέτουμε τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε τον συγκεκριμένο κίνδυνο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή σε υβριδικό πόλεμο ή σε επιχειρήσεις σαμποτάζ σε χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς και την προετοιμασία οποιασδήποτε σύγκρουσης.

Ο Γκρινκέβιτς μίλησε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς την τελετή αλλαγής διοίκησης σε ένα αρχηγείο του ΝΑΤΟ στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, όπου ένας στρατηγός του βρετανικού στρατού αναλαμβάνει τη διοίκηση από έναν αντιναύαρχο του αμερικανικού ναυτικού.

Ερωτηθείς για τον κίνδυνο μιας περιορισμένης ρωσικής επίθεσης σε έδαφος του ΝΑΤΟ, ο Γκρινκέβιτς τόνισε την ετοιμότητα της Συμμαχίας για οποιαδήποτε τέτοια έκτακτη ανάγκη, αναφέροντας ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι «απίθανη, αλλά δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε».

Ο Γκρινκέβιτς απέρριψε τις εικασίες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να δει μια ευκαιρία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων τους σε πυραύλους μεγάλης ακρίβειας και μεγάλης εμβέλειας στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση των στοιχείων.

«Καθόλου. Καλύτερα να μην το επιχειρήσει όσο είμαι εγώ εδώ», είπε, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε καλή θέση για να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του.

«Αν ξεκινήσουμε από τη φάση στην οποία βρισκόμαστε και αρχίσουμε να διακρίνουμε αναδυόμενες απειλές, είμαι βέβαιος ότι διαθέτω πλέον τις εξουσίες που χρειάζομαι για να λάβω μέτρα αποτροπής οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας εναντίον της συμμαχίας».

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε φάση αλλαγής, καθώς οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο

Η παράδοση της διοίκησης της βάσης Νόρφολκ σε Ευρωπαίο διοικητή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους. Επίσης, ένας Ευρωπαίος θα αναλάβει τη διοίκηση της Διοίκησης Ενωμένων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Νάπολη.

Η Διοίκηση Ενωμένων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Νόρφολκ είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στην Αρκτική και τη Βόρεια Ευρώπη, καθώς και για την προστασία των διατλαντικών διαδρομών ανεφοδιασμού.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους συμμάχους που εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την εν εξελίξει αναθεώρηση των αμερικανικών δυνάμεων στην ήπειρο, ο Γκρινκέβιτς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει «να παρέχει κρίσιμες, αλλά πιο περιορισμένες δυνατότητες» στο ΝΑΤΟ, καθώς οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο.

Ο ίδιος είπε ότι δεν υπάρχει «προκαθορισμένο αποτέλεσμα» όσον αφορά τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων που θα παραμείνουν στην Ευρώπη και «ποιες δυνάμεις ενδέχεται να μεταφερθούν αλλού». Περίπου 80.000 αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν επί του παρόντος στην ήπειρο.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, το οποίο κυριαρχείται από τις ΗΠΑ από την ίδρυσή του το 1949, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι επωφελούνται από την ασφάλεια χωρίς να συνεισφέρουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ