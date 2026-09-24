Τρινκιέρι: Να γράφουμε μια καλή σελίδα κάθε μέρα στο νέο βιβλίο του ΠΑΟΚ

Μια νέα σεζόν ξεκινά, ωστόσο δεν είναι μια οποιαδήποτε χρονιά για τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος έχει θέσει πολύ υψηλά τον πήχυ των προσδοκιών, με μερικές σπουδαίες μεταγραφές να δημιουργούν τεράστιο ενθουσιασμό.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι φιλοξενήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ, που προετοίμασε ένα εκτενές αφιέρωμα στον ΠΑΟΚ, μιλώντας για τη νέα εποχή του Δικεφάλου, τις προσδοκίες, την πίεση που υπάρχει αλλά και για την ταυτότητα της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

«Η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούρια σελίδα για τον ΠΑΟΚ. Είναι η αρχή ενός καινούριου βιβλίου. Και όταν ανοίγεις ένα καινούριο βιβλίο, δεν μπορείς να γράψεις την τελευταία σελίδα από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γράφεις κάθε μέρα μία καλή σελίδα.

Ξέρουμε ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και αυτό είναι κάτι θετικό. Η πίεση είναι προνόμιο, γιατί όταν κανείς δεν περιμένει τίποτα από εσένα, σημαίνει ότι δεν μετράς. Εδώ υπάρχει ιστορία, υπάρχει πάθος, υπάρχει μια πόλη και μια τεράστια βάση φιλάθλων που θέλει να δει τον ΠΑΟΚ ξανά εκεί όπου πιστεύει ότι ανήκει.

Από την πρώτη μέρα δουλεύουμε για να χτίσουμε την ταυτότητά μας, να θέσουμε τα στάνταρ στα οποία θέλουμε να λειτουργούμε, να δημιουργήσουμε τη σωστή κουλτούρα και να φτιάξουμε μια ομάδα ικανή να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν, σε ένα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα.

Ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Αλλά γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ: για να δουλεύουμε, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και να χτίσουμε κάτι για το οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να είναι περήφανοι».

Περσίδης: «Τα 6.000 εισιτήρια διαρκείας δείχνουν τη δυναμική»

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ μίλησε και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Νίκος Περσίδης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανταπόκριση του κόσμου της ομάδας και τη μαζική αγορά εισιτηρίων διαρκείας.

Ο forward του Δικεφάλου, που ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα, αναφέρθηκε, παράλληλα, στους στόχους των ασπρόμαυρων, καθώς και τόνισε ότι σκοπός είναι να γραφτεί από φέτος μια σελίδα στη νέα εποχή του συλλόγου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Περσίδη:

«Ξεκινά μια νέα σεζόν, σε ένα πρωτάθλημα που πιστεύω ότι θα είναι από τα πιο δυνατά και ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών. Για εμάς στον ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά και να γράψουμε τη δική μας σελίδα σε αυτή τη νέα εποχή για τον σύλλογο.

Οι στόχοι και οι προσδοκίες μας είναι υψηλοί και όλοι στην ομάδα θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι καλό και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας.

Η παρουσία μας στο Super Cup είναι μια επιβράβευση για όσα πετύχαμε πέρσι, αλλά και μια επιπλέον ευκαιρία να δείξουμε από την αρχή τι μπορούμε να πετύχουμε φέτος.

Τα περισσότερα από 6.000 διαρκείας δείχνουν τη δυναμική που υπάρχει. Ξέρουμε ότι η στήριξη του κόσμου θα είναι πολύ σημαντική σε αυτή την προσπάθεια.

Ευχόμαστε μια σεζόν με θέαμα, γεμάτα γήπεδα, μεγάλο ανταγωνισμό, υγεία και χωρίς τραυματισμούς για όλους».